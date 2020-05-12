台人被包在「全球挺台灣」泡影中？台學者：大外宣變成大內宣

台灣抗疫成績有目共睹，蔡英文政府也順勢加大國際宣傳，然而在看似撲天蓋地的各國政要、名人點贊台灣風潮下，也有不同聲音。 台灣旅美學者翁履中表示，台灣民眾被緊緊的包在「全球挺台灣」的夢幻泡泡裏。若對外宣傳目的不在說服外國人，而是想讓台灣民眾興奮，從大外宣變成大內宣，對台灣並無實際幫助。

據台灣《中國時報》，當地時間5月12日，美國德州山姆休斯頓州立大學（Sam Houston State University）政治系助理教授翁履中發表評論指出，美國知名外交政策刊物《外交家雜誌》（The Diplomat），在一個月之內連續出版兩篇由同一作者所撰述，讚揚蔡英文的評論文章。在新冠肺炎蔓延全球之際，台灣的對外宣傳，似乎也從國家層次宣揚台灣可以對世界做出貢獻，進一步升級到推廣個別政治領袖的國際聲量，全面展開台灣版的大外宣，打算跟大陸政府的國際宣傳進行對抗。

翁履中認為，台灣的對外宣傳應該是說服外國人「無論疫情，台灣都很重要」，而不是讓台人覺得「執政黨好棒」。（Facebook@翁履中）

翁履中表示，台灣防疫成績絕對值得自豪，蔡英文政府對外宣傳的動作也不斷加碼，而宣傳的成果，看起來確實從一則又一則世界名人、各國政要以及國際評論的新聞中不斷出現。

他說，可是台灣真的在疫情中被全世界看到了嗎？瑞典記者發現在台灣被媒體大幅報道，英國足球明星貝克漢姆（Beckham，港譯「碧咸」）在Facebook上稱讚台灣的留言，其實是限定「僅在台灣可見」的宣傳。

而台灣媒體轉述國外學界各種對台灣正向的言論，也有許多是原本就支持台灣政府的外籍友人。「連外國名人在社群網絡上關於台灣的正向發言，能獲得破紀錄的高點閲率和推播數量，也都是由愛國的台灣網民眾志成城的衝刺而來，而不是真的吸引到大量國外人士的關注」。

英國足球明星碧咸在Facebook上稱讚台灣，不過，此後被發現，該文字限定「僅在台灣可見」。

翁履中認為，任何人為台灣在國際上說話都應該鼓勵，但台灣的對外宣傳，不能只是吸引到台灣人拼命為自己點贊，而是應該要能說服外國人「不論有沒有疫情，台灣都很重要」。台人看到台灣正在世界發光發熱，但國境之外其實看不到這些好消息，原來台灣被媒體和提供媒體這些好消息的人，緊緊的包在「全球挺台灣」的夢幻泡泡裏。

他強調，台灣對外宣傳的目的，不該是為了讓國內的民眾覺得「執政黨好棒」，而是應該從現實出發，認清枱灣在世界上可以扮演的角色。小而美的台灣，雖然可以對世界做出貢獻，可是卻不可能是拯救世界的英雄。過度美化台灣的宣傳方式，就算把台灣的光芒推向高峰，卻只會是曇花一現，很難持續有感。

疫情期間，美台防疫合作不斷，美國衛生部長還與台灣衛生福利部長陳時中視訊通話，然而當台灣爭取加入世衛大會時，美國依舊不願為台灣提案加入。（Facebook@台灣外交部）

翁履中質疑，「如果政府用納税人的錢對外宣傳，效果應該誠實的讓國人知道，而不是重新包裝再內銷。大家都想聽到別人稱讚我們的國家，可是我們想聽的是真心話，不是帶有利益交換的虛情假意，也不是對政府的歌功頌德。對外宣傳的目的如果不在說服外國人，而是想讓台灣民眾興奮，從大外宣變成大內宣，對台灣有幫助嗎？」