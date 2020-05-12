「擴核制美論」被批不專業　胡錫進：對國家意志的了解不比專家低

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進連續兩日發文主張中國擴大核力量，引發輿論熱議，其中不乏對其言論的質疑和批評。對此，胡錫進發聲回應。

《環球時報》5月11日刊登胡錫進的微博帖子，其中回應論者批評：「（有人）主張中國增加核武器數量，這本身就是反和平的。這種指控有一些是理想主義的，那些人對核有着完全的厭惡。另外，一些人說核武器的錢應該用來搞民生建設、扶貧，我覺得與他們對話很難，就由他們鬧鬧得了。」

據悉，5月8日，胡錫進在中國社交平台微博上呼籲中國需要在較短的時間內將核彈頭數量增至千枚，並且需要有更大的核武庫來抑制美國的「戰略野心」，引發外界高度關注。

5月9日，胡錫進再次發文稱，中國的核武器規模在過去夠用了，能夠產生足夠的核威懾，不意味着今後它們還夠用，所產生的核威懾足以抑制美國的對華戰略野心和躁動。

對於胡錫進提到的核武數量，外界有諸多質疑。清華大學國際關係學系教授李彬則直言：「胡錫進並沒有解釋他是怎麼算出來的。我深度懷疑，他是用隨份子錢的邏輯算出來的。」

他同時指出胡錫進的算法有四點不專業：一是一些原因可能導致原來夠用的核武器後來不夠了，胡錫進應明確指出導致變化的原因；二是不接受中國原有的對核武器作用的定位，但又說不清楚如何調整這個定位；三是胡錫進完全不清楚核武器總數的計算思路；四是在胡錫進的數字裏，總數一千枚核武器裏面只有百分之十是最為先進的東風-41，令人費解。

對此，胡錫進承認其主張不專業，但他同時強調，「對於國家意志的了解，老胡一點都不低於軍控專家。我的意思是，很顯然，我有權利參加這樣的討論。」

此外，胡錫進稱，中國的核威懾走的是模糊戰略，他不該挑明中國需要有多少核武器。如果中國都已經被美國定義為主要戰略競爭對手了，美國繼續很確定地認為中國只有「幾百個」核彈頭，那麼對中國來說將是危險的。

他強調，即使中國想擴大核武庫，也應只做不說，中國不應大聲喧譁這件事，但完全悄悄地增加核彈頭，在某一個階段可以，長時間那樣做，他表示反對。「核武器就是用來威懾的，完全藏起來掖起來，還要它們何用？」

在胡錫進看來，中國不需要與美國進行軍備競賽，但隨着華盛頓打壓北京戰略意志的提升，中國核威懾必須隨之提升。