【新冠肺炎】疫情下中美貿易協議吿急　「兩國脱鈎論」甚囂塵上

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響下，中美貿易協議前景再次堪憂。日前，美國總統特朗普（Donald Trump）稱中國未遵守兩國簽署的貿易協議，並表示「中國正讓我很為難」，中美是否會因此脱鈎也受到外界關注。

特朗普上周五（8日）接受傳媒採訪提到，最近與新型冠狀病毒有關的經濟動盪如何讓「一項偉大的貿易協議」變得不重要。當被問及該協議是否會吿吹時，特朗普坦承說，「如果你真想知道的話，我還沒有決定。」

因新冠肺炎疫情致中美貿易戰升級，雙方的關税清單恐將繼續拉長。（Reuters）

就在特朗普發表上述言論的幾小時前，中美貿易和金融高級官員舉行了一次電話會議，這是自1月下旬新冠病毒大流行加劇以來的首次。中美兩國在各自的聲明中發出信號，表示協議正在得到履行。

《紐約時報》對此評論稱，這份貿易協議結束中美關税升級戰，讓兩國處於更密切關係的起點，但特朗普在最近幾天裏對協議的未來表示懷疑，他對中國應對疫情做法表示憤怒，並暗示美可能會對中國未能遏制病毒擴散進行報復。

5月7日，航拍南京龍潭港區集裝箱碼頭。（中新社）

當前，圍繞中美關係的深層次不確定性依然存在。隨着兩國在許多問題上爭吵不休，敵對關係甚至已達在2019年貿易戰最激烈時亦未曾見過的水平。

有分析認為，中美關係在接下來的幾個月裏可能會更加動盪。特朗普和他的許多顧問繼續把2019年與中國簽署的貿易協議視為一項標誌性成就，但最近的數據顯示，中國在拖延兑現2021年底前購買2000億美元更多美國出口商品的承諾，這讓他們感到擔憂。

根據中國的貿易數據，自協議簽署以來，中國已增加對美國食品的進口。但對其他種類美國商品的進口總額卻未達到特朗普政府最初的期望。今年前4個月，中國自美進口總額按年下降5.6%，且中國今年3月份的承諾採購商品進口量僅為目標量的44%，中國的貿易數據表明，4月份的情況可能更糟。考慮到疫情引發的經濟困難，這並不令人意外。

福建廈門東渡港。（資料圖片）

針對中美第一階段協議，中國官媒《環球時報》網站英文版5月11日報道稱，與中國政府關係密切的消息人士透露，因美國對中國的惡意攻擊，中國內部一些鷹派聲音要求在貿易問題上進行新的談判和採取報復措施。

在中國國內，對第一階段協議的不滿情緒一直在增長，因為中國已經為推進該協議作出妥協。過去一些貿易談判代表認為，為在持續22個月的貿易戰中達成部分休戰協議並緩解不斷升級的緊張局勢，做出一定妥協是值得的。

上述報道引述一位中國政府貿易顧問指出，終止第一階段協議符合中國利益，如果一切都回到起點，美國現在承擔不起與中國重啟貿易戰的代價。

這次新冠肺炎疫情對中美兩國都造成巨大衝擊，但中美是否會因此脱鈎還是未知數。