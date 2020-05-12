【鮑毓明性侵養女案】全國人大代表提案：將性同意年齡提升至16歲

2020年3月，上市公司高管鮑毓明涉嫌性侵養女案成為輿論熱點，最高檢、公安部已派出聯合督導組進行督導。該案中，鮑毓明提供聊天截圖等證據，以證明兩人是戀愛關係，稱性行為是在這名剛滿14歲的女孩「自願」下發生。 有鑑於此，全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉提交議案，建議修改《刑法》，將有監護、師生、管理等關係者的性同意年齡改為18歲，對男女年齡差不超5歲的戀愛對象，性同意年齡仍保持14歲，而對其他一般情況，性同意年齡提高至16歲。

朱列玉表示，《刑法》規定姦淫14歲以下幼女的，無論幼女是被強迫還是自願，一律以強姦罪論處，因為幼女沒有性同意能力。但司法實踐中的被害人若處於14到18歲，與犯罪人又有監護、師生、管理等特殊關係時，犯罪人常以對方同意為由辯護。

全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉認為，應適當調整監護等特殊關係中未成年女性的性同意年齡。（廣州日報）

朱：特殊關係下性同意年齡應提至18歲

他指出，14歲的性同意年齡在實踐中偏低，中國未成年女性即使已年滿14歲，往往對自身性行為還沒有足夠成熟的認識。在未成年人性教育缺失的情況下，對其負監護、教育、訓練、救助、看護、醫療等特殊職責的人員，可能利用自己優勢地位對未成年女性強迫或誘導，令其陷入弱勢地位或孤立無援狀態，從而讓已滿14歲的未成年女性對其性侵行為表示同意，因此應適當調整此類情況中未成年女性的性同意年齡。

朱列玉在議案中提到，國外法律在對未成年女性的性權利保護中，普遍對信賴關係中的未成年女性性同意年齡設有更嚴格規定。德國刑法典規定，對未成年人有監護、保護責任的人，若要與其發生性關係，須等到該未成年人年滿18歲成年。英國法例亦規定，對存在特殊信任關係的群體，如教師與學生、監護人與被監護人等，性同意年齡是18歲。

山東杰瑞集團高層鮑毓明在性侵養女後辯稱雙方有婚約。（網絡圖片）

2013年10月，最高法、最高檢、公安部和司法部聯合發布《關於依法懲治性侵害未成年人犯罪的意見》提到，對已滿14歲未成年女性負有特殊職責的人員，利用其優勢地位或者被害人孤立無援的境地，迫使未成年被害人就範，而與其發生性關係的，以強姦罪定罪處罰。不過朱列玉指出，該意見僅規定了迫使未成年被害人就範的情況，但未明確未成年人對特殊職責人員的性同意是否有效。

由於聯合國報告指多數國家性同意年齡為16歲，亞洲的韓國和日本則規定為13歲，朱列玉表示，中國現行刑法中所規定的14歲的性同意年齡，已不能滿足實踐需要，也不符合已滿14歲的未成年女性普遍的心理成熟度，建議《刑法》對除上述特殊關係和年齡差在5歲以內者，性同意年齡應一律適用16歲。

（廣州日報）