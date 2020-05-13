內地未成年網民達1.75億普及率93%　逾3成小學生網民學齡前上網

5月13日（周三），共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網路信息中心（CNNIC）聯合發佈了《2019年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》（以下簡稱《報告》）。 《報告》顯示，2019年內地未成年網民規模為1.75億，未成年人互聯網普及率達到93.1%。互聯網對於低齡群體的滲透能力持續增強，32.9%的小學生網民在學齡前就開始使用互聯網。

《報告》顯示，2019年內地未成年網民規模為1.75億，未成年人互聯網普及率達到93.1%。（視覺中國）

《報告》顯示，未成年人對互聯網的認知正向積極。調查發現，未成年人認為互聯網主要是：認識世界的窗口（67.1%）、日常學習的助手（66.1%）、娛樂放鬆的途徑（59.3%）、便利生活的工具（53.1%）、認識朋友的渠道（36.5%）、自我表達的空間（18.8%）。可見未成年人對互聯網有自己的認知和態度。

學習、聽音樂、玩遊戲位列上網活動的前三位。調查發現，未成年網民上網經常從事的各類活動中，排在前三位的是網上學習（89.6%）、聽音樂（65.9%）、玩遊戲（61.0%）。其他還包括：上網聊天（58.0%）、看短視頻（46.2%）、搜索信息（44.9%）、看視頻（37.5%）、看動畫或漫畫（33.2%）、使用社交網站（32.0%）等。

未成年人網上學習與學校課堂教育深度融合。調查發現，未成年人的網上學習，依次是：做作業（45.5%）、複習學過的知識（44.4%）、在線答疑（40.7%）、背單詞（39.1%）、學習課外知識（33.4%）、在線教育輔導（18.3%）。在網上學習領域，成年人主要是搜索、獲取信息，未成年人則更多表現為課堂教育的延伸。

（綜合報道）