美籍華裔前教授被指參加「千人計劃」瞞稅　緩刑一年罰3.5萬美元

5月11日，美國司法部發布新聞稱，在近日宣判了著名美籍華人生物學家、前美國埃默里大學終身教授、中國「千人計劃」特聘教授李曉江一案。美方指控李曉江參與千人計劃並未如實披露個人稅收，因而判處緩刑一年，罰款35089美元（約27萬港元）。

起訴書稱，李曉江在一年時間裡（2014年9月1日至2015年8月31日）從美國國立衛生研究院（NIH）用於資助亨廷頓舞蹈症蛋白的突觸毒性研究的經費中獲利超過10000美元，並故意濫用埃默里大學價值至少5000美元的資產。

去年5月，埃默里大學突然解聘了李曉江（左）和李世華（右）夫婦。（網絡圖片）

去年5月，在李曉江教授回中國訪問的第二天，毫無徵兆的情況下，埃默里大學突然關閉李曉江教授夫婦實驗室，並解聘了李曉江夫婦和實驗室部分中國人，要求30天內強制遣返，甚至連臨近分娩的孕婦也不例外。對於為何關閉李曉江和李世華實驗室，埃默里大學稱主要是「未充分披露來自國外的基金以及同中國科研機構的合作範圍」。

但李曉江認為，此前就「在中國的工作向埃默里大學解釋過，且目前在中國待的時間比原定的時間還要少」，他曾向前任院長提交了申請書，並獲得同意。因此他不認為自己未充分披露在國外工作情況。李曉江教授夫婦實驗室前成員對《知識分子》表示，李曉江在美國的實驗室主要是用小鼠作為動物模型研究亨廷頓綜合徵，而在中國則主要用豬或非人靈長類動物做實驗，「兩邊的實驗不同，且經費沒有交叉」。

此外，《知識分子》又援引知情人士透露，李曉江是2019年11月隻身前往美國，並在美國被逮捕。他之所以回美國，是要參加關於美國埃默里大學突然關閉其實驗室的聽證會。「然而在聽證會當天早晨，李曉江就被FBI帶走，聽證會沒去成。」他還推測，「現在回想，估計是埃默里大學設下的圈套。」

今年早些時候，美國聯邦地區法院起訴李曉江的罪名與隱瞞兼職、欺詐聯邦政府的資助有關。然而，近日判決出來，並沒有隱瞞兼職這一條，而是少交了所得稅。

李曉江是著名生物學家，曾在美國埃默里大學任教23年，研究領域為遺傳性神經疾病的模式與機理。被譽為「全世界亨廷頓病研究領域乃至遺傳性神經疾病領域最有成就的科學家之一」。

（綜合報道）