吉林封城│舒蘭疫情源頭仍調查中　首例女患者或因洗公安制服染疫

近日，吉林舒蘭出現聚集性新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，但傳染源成謎。國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，舒蘭傳染源調查還在進行中，有結果將及時公布。而這波疫情始於5月7日一名45歲公安局女洗衣工確診，該傳染鏈至今已有22宗確診病例。 值得關注是，早在4月20日至22日，吉林省新增的3宗境外輸入病例，常住地均是舒蘭，亦均是俄羅斯回國人員。由於舒蘭市公安局有警員曾在4月8日至30日間接過俄羅斯回國人員，外界猜測，這名女洗衣工會否是在洗警員衣物過程中受感染？對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，有這個可能。

吳尊友指出，研究人員之前有對醫院病人病房、醫生更換隔離服的半污染區以及清潔區的空氣採樣，發現更換隔離服的空間中，病毒含量反而更高，換言之，如果醫務人員在病房內，衣物上可能會沾上病毒，在脫衣過程中空氣的病毒含量更高。「那麼這是不是也提示，在舒蘭的聚集性病例當中有類似的情況？這些也都給我們分析提供了一個新的思路。」

他表示，目前推測該名女洗衣工可能是這次聚集性疫情的源頭，但亦有可能是真正源頭還未被發現，需要更多流行病學調查或生物學手段加以分析推測。他補充道，還有一種可能性，就是有些病人的潛伏期可能較這個洗衣工更長，難判斷到底是誰傳給誰。

吳尊友認為，舒蘭女洗衣工有可能是在洗滌警員衣物過程中受感染。（資料圖片）

吳尊友說，現在需要對這組聚集性病例的病毒和從俄羅斯入境病人的病毒作基因序列分析，看其同源性是否吻合，繼而推定是否有關聯。

他強調，新冠肺炎遠遠比沙士（SARS）要複雜，目前對它的認識還非常有限，從傳播方式、防控難度和臨床表現來看都比沙士複雜和困難得多。

（綜合報道）