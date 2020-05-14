專題片揭雲南落馬廳官瘋狂斂財　只為彌補情婦私生子

5月11日晚，雲南衛視《清風雲南》播出專題片《八小時之外》，介紹了雲南省地質調查局原黨委書記蔣錚的貪腐經歷。節目披露，他為彌補情婦私生子瘋狂斂財。

專題片稱，蔣錚出生在教師家庭，曾是當地高考狀元，但隨着職務升遷逐漸沉迷於老闆們的曲意逢迎，與多名女性發生不正當關係，並有了家外家和兩個私生子。

雲南省地質調查局原黨委書記蔣錚接受調查畫面。（微博@咸陽劉某）

專題片提到，隨着職務升遷，工作崗位變化，手中的權力越來越大，蔣錚生活上開始追求享受，熱衷吃請，生活奢靡，貪圖享樂，經常受老闆邀約出入娛樂場所，與多名女子發生不正當性關係，蔣錚妻子張某曾經多次勸說提醒無果。

2005年初，蔣錚通過朋友介紹，在一次飯局上認識了未婚女子陸某，之後就經常找機會約陸某吃飯，兩人的關係越來越親密。2006年3月，蔣錚和陸某的第一個非婚生女兒出生。

2005年8月，蔣錚和妻子張某辦理了離婚手續。2006年8月，蔣錚又和張某辦理了復婚手續。這期間，蔣錚未將離婚和復婚情況吿訴陸某。2013年11月，陸某與蔣錚又生下了第二個孩子。

多年來，蔣錚周旋在兩個家庭和三個孩子中間。蔣錚一直認為，給不了陸某名分，給不了兩個孩子光明正大的家庭，為了彌補愧疚，就只能在物質生活上給他們一些幫助，便開始瘋狂斂財。

據官方調查，2002年至2019年期間，蔣錚在擔任原國土廳規劃處處長兼科技處處長、礦管處處長及省地調局黨委書記期間，收受他人所送禮金共計303.6萬元人民幣。

2019年10月31日，雲南省委決定，給予蔣錚開除黨籍、開除公職處分。2020年2月，雲南檢察機關依法對蔣錚涉嫌受賄、重婚案提起公訴。