人民網連發七問批美國政客：中國是當之無愧的戰疫 「優等生」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）美國疫情仍然嚴峻，但此刻中美掀起輿論戰，美國總統特朗普、國務卿蓬佩奧等人連日來將矛頭對準中國和世衛組織，指控中國「製造病毒」、「瞞報疫情」等，而中國官媒亦發表多篇評論回擊。 官媒《人民網》從5月7日起，連續一周向美國政客發出7大質問，呼籲美國政客回應問題，「給世界一個交代」。特別之處是，這7篇文章都使用9種外語同步發表。

《人民網》的第一個問題是「老人有活下去的權利嗎？」。文章提到，親共和黨的美國右翼媒體Daily Wire主編Ben Shapiro日前聲稱，81歲的人和30歲的人死於新冠肺炎，不是一個概念。文章稱，這樣一番冷血的說辭，將患者的年紀打成「原罪」，人類科技、醫療和文明發展到今天，在救治老年人這件事上，難道要退化到依賴社會達爾文主義的「物競天擇」嗎？

第二個問題是「這就是你們說的人權嗎？」。文章稱，短短8周內，美國疫情死亡人數超過了美軍在越南戰場陣亡人數總和。然而此時，美國政客卻在不顧一切地向中國潑污水，翻來覆去就那幾個毫無依據的理由。確診病例從1人到100萬人，美國用了不到100天。這100天裏，美國政客遲遲不發布隔離禁令、宣揚新冠病毒還不如流感嚴重、大規模檢測一拖再拖。疫情當前，美國政客卻似乎連「尊重人權」的戲碼都懶得秀一下了。

5月9日，人民網再發表第三個問題：「攻擊中國」就能保命嗎？文章稱，日前媒體曝光一份長達57頁的共和黨文件，就如何把疫情責任推給中國提供詳細教程，當中提到除了中國旅遊禁令外，「不要為特朗普辯護——去攻擊中國就好」，如此簡單粗暴的話語選擇，表明美國一些政治人物面對疫情不講科學、無視證據，企圖混淆輿論、愚弄民意。

美國新冠肺炎確診病例已突破百萬，福奇（左）警告稱疫情可能會再次爆發。（Reuters）

第四個問題是：心理病態不趕緊治治嗎？文章稱，中國抗疫措施得力、成效顯著、貢獻巨大，是當之無愧的戰疫 「優等生」，國際社會中的理性聲音對此都不持異議。美方個別政客反誣 「優等生」 的做法，屬於典型的心理病態。美國政客的病態心理源自無知者無畏、別有用心以及政治節操無底線。

《人民網》在第五問「甩鍋不怕砸自己的腳嗎？」文中指出，幾個月來，面對百萬患者和數萬逝者，美國政府從未拿出過系統而完整的防控戰略，從未把疫情真相告訴美國人民和國際社會。在疫情通報會上，他們總是顧左右而言他，不是罵政敵、責專家，就是懟記者、玩「甩鍋」。

新冠肺炎：美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月13日抵達以色列展開訪問，讚揚以色列在新冠肺炎疫情大流行期間與美國分享訊​息。圖為他當日與以色列總理內塔尼亞胡會面。（AP）

第六問「自己幹了啥心裏沒數嗎？」開篇直言：從1月20日發現第一例病例，到3月13日美國總統宣布國家進入緊急狀態，前後54天，美國政府似乎對新冠病毒一無所知。疫情初期嚴重低估傳染風險，是美國政客們「甩不掉的鍋」。

而最後一問「甘為病毒幫兇不羞恥嗎？」則強調，病毒是人類在這場戰 「疫」 中唯一的公敵。美國政客越文過飾非，愈拿中國轉嫁矛盾，全球抗疫統一戰線就愈難形成。美國的 「甩鍋戰」 在疫情尚未結束就已經開始，他們以凡爾賽式的 「戰爭責任」 話題削弱抗疫主題，甚至連 「賠款」 的謬言都上升到了外交層面，這無疑是為虎作倀，與病毒為伍。

（人民網）