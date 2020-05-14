【方方日記】中工院院士張伯禮批價值觀扭曲　方方要求道歉

湖北作家方方因在中國新冠肺炎疫情期間撰寫《封城日記》飽受爭議。 近日，中國工程院院士張伯禮公開指責少數知識分子價值觀，並特別提到方方，稱其有「扭曲的價值觀」。 此番言論引發關注。方方更公開要求張伯禮道歉。

5月12日，中共中央疫情防控指導組專家組成員、江夏方艙醫院總顧問、中國工程院院士、天津中醫藥大學黨委副書記、校長張伯禮教授，通過網絡直播講授抗議思政課。報吿會上，張伯禮談到「以方方日記為代表，特別有些高校的教師、教授、學生們，在疫情之下暴露出了他們扭曲的價值觀。」

他還提到一些例子，如在疫情期間發表不當言論的留學生許可馨、湖北大學教授梁豔萍等人，抨擊其扭曲的價值觀，反問極少數「知識分子」：家國情懷何在？

在張伯禮展示的投影幻燈片上，列舉了上述幾人在疫情期間的諸多言論，其中方方的照片很是醒目。

此舉引發方方強烈不滿，她於5月13日晚在中國社交平台微博上貼出上述幻燈片，並要求張伯禮道歉。她寫道：「我記錄在此。等着張先生的道歉。或許近期他不會，但我相信總有一天他會，如果他尚有基本的常識、判斷以及良知的話。我不知道張先生有什麼偉業，但是這張圖將會是他一生的污點，唯有道歉可以洗去這個污點。​」目前，張伯禮尚未對此回應。

在整個疫情期間，方方撰寫《封城日記》引發爭議。支持者認為，方方的日記反映了疫情重災區武漢社會真實的一面，反對者認為，其陳述內容絕大多數來源於道聽塗說，於抗疫無益。

關於寫日記一事，方方曾回應稱，最初只是在微博上隨手記一下，甚至沒有打算天天記，自己目前沒有出版任何一本與疫情相關的書。

此前4月底，與方方有交集的梁豔萍因發表「不當言論」而遭校方調查後，方方關閉了微博評論。據悉，梁豔秋其發表的諸多言論被指支持「港獨」、褻瀆歷史，還有部分博文被指種族歧視。4月24日，其所任職的湖北大學發布聲明宣布成立調查組，對梁豔秋深入調查。

至於梁豔萍與方方的關係，外界並不清楚，但梁豔萍曾出現在方方的小說《軟埋》的讀書分享會上。另外，方方在3月23日的微博轉載過梁豔萍的支持自己的評論。