【新冠肺炎】鄭永年：中美圍繞病毒之間的鬥爭是「新冷戰」升級

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，與此同時中美近期亦出現抗疫上的爭執。 中國官方傳媒《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」，日前就刊登新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年的採訪，並指中美、中西輿論的激烈鬥爭，歸結起來的基本問題就是「為甚麼中國抗疫卓有成效，但在西方一些人眼中卻一無是處？」。 鄭永年認為，此前的中美貿易戰是「新冷戰」的開端，現時圍繞新型冠狀病毒之間的鬥爭，就是「新冷戰」的升級。

鄭永年指，中國的抗疫工作是以生命為核心「中國式的人道主義」。（中新社）

鄭永年指出，無論病毒起源於何處，西方輿論現在一個核心議程設置是「中國要負責」，「這是疫情擴散之初西方就已進行的議程設置」，當中的大背景就是美國把中國視作主要戰略對手甚至「敵人」。此前的貿易戰、「文明衝突論」則是此種演變的發端，「美國政客將新冠病毒污名化為『中國病毒』、『武漢病毒』，是中美關係這幾年連續性變化的一環。」

鄭永年認為，西方的敘事策略，例如在數據調整方面，中國的訂定武漢的死亡病例數字，並做到關鍵的把數字變化解釋清楚，然而當西方也在不斷修改數據時，中國修改數據就被指不科學，是隱瞞；又例如中國沒有西方討論熱烈的「社交距離」問題，「西方還在爭論地方政府和中央政府的責任，爭論保經濟還是保生命、保自由還是生命，中國根本不爭論這些。中國是以生命為核心的，西方以自由為核心，這能一樣嗎？」

鄭永年指，上述就是中國式的人道主義，而西方政府亦並非真的覺得「自由更重要」，「他們是因為做不到中國這樣才那麼說。他們既沒有政治條件，也沒有社會條件。」

美國三藩市灣區的一間超市內，掛出提醒顧客要保持「社交距離」的大型橫額。（中新社）

鄭永年續稱，中國除了要指出西方政客推卸責任、散布政治病毒、搞意識形態化、種族主義外，更要自行設定關於病毒擴散的議程，並至少要做到「三個回歸」，分別為回歸基本事實、回歸科學、回歸理性。基本事實就是病毒並非人造，是來自自然。至於回歸科學和理性，則是要要讓「科學家共同體」說話，「要讓科學家說話，不要陷入政治化的吵鬧」，「以後哪怕美國有人真要起訴你、跟你打官司，科學證據也是最重要的一環，這些證據必須提早搜集。」

（俠客島）