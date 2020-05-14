【人事變動】全國省級兩會全部結束　增29名省人大政協副職

隨着雲南、四川省兩會於5月12日閉幕，2020年全國省級兩會全部結束。據悉，共有29人當選各省份人大常委會副主任或政協副主席。

綜合內媒報道，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，2020年全國省級兩會分兩批召開。首批29個省份兩會集中於1月5日至22日；原定於2月初召開的四川、雲南省兩會於5月8日至5月9日召開。

全國省級兩會落幕，全國兩會將於5月21日和22日召開。（新華社）

2020年全國省級兩會人事變動顯示，31個省份中，上海、山西、寧夏、內蒙古人大常委會主任調整就位，湖北省人大常委會主任空缺。其中，上海人大常委會主任由曾「善後」上海社保基金案、後任江蘇省紀委書記的蔣卓慶接任，年滿65歲的女高官殷一璀退休。山西、寧夏、內蒙古人大常委會主任，由各自省份2019年新任黨委書記樓陽生、陳潤兒、石泰峰兼任。

在省級政府一把手、省級法檢「兩長」方面，河南、山西代省長尹弘、林武，吉林、遼寧、湖南省檢察院代檢察長尹伊君、李成林和葉曉穎，均「由代轉正」。

在省級監委主任方面，山西、吉林、浙江、寧夏、西藏五省份紀委書記王擁軍、張忠、許羅德、艾俊濤、王衛東，均當選所在省份監委主任。

此外，共有29人當選各省份人大常委會副主任或政協副主席，其中19人出生於1960年或以前，已年近或年逾60歲，至少6人事首次擔任副省級職務。其中，河北省文化和旅遊廳廳長張妹芝當選河北省人大常委會副主任；福建龍巖市委書記許維澤，福建省委副秘書長林鐘樂，民革吉林省委會主委郭乃碩，江蘇淮安市委書記姚曉東，四川甘孜州委書記劉成鳴，當選各自省份政協副主席。

5月12日，四川省十三屆人大三次會議在成都閉幕。（中新社）

29人中，至少四人是民主黨派或無黨派人士，包括河北省人大常委會副主任張妹芝、重慶市政協副主席屈謙、吉林省政協副主席郭乃碩、黑龍江省政協副主席遲子建。

據悉，為嚴格防控疫情，全國省級兩會採取會期縮短、封閉管理、網絡議政、雲採訪等創新型舉措。

而即將迎接全國兩會的北京市也進行了慎重準備，如會期縮短、對為兩會服務的車輛與司機嚴格要求。此外，此次全國兩會還將大幅度縮減記者名額。

+ 3 + 2

值得關注的是，此次全國兩會經濟議題是繞不開的話題之一。因受疫情嚴重衝擊，中國一季度的經濟增速按年驟降6.8%，創1992年以來最大降幅。如何設置年度經濟目標，值得關注。同樣，兩會的人事議題也是重頭戲。