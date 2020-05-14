騰訊總裁劉熾平年薪3.54億蟬聯深圳打工皇帝　哪些行業高管人工高

據《南方都市報》報道，截至5月13日，深圳上市企業2019年年報基本披露完畢，在有披露員工薪酬的357間企業中，騰訊控股總裁劉熾平再次蟬聯年度「深圳打工皇帝」，其2019年合計薪金高達3.54億元人民幣（下同．約合3.87億港元），相當於一間中等深圳上市企業一整年的淨利潤。 綜觀全局，金融業、房地產仍是最「賺錢」的領域，這類行業公司管理層平均總薪金遠超過其他行業。

數據顯示，深圳上市企業用於支付的管理層年度薪酬總額，排行前20名的企業合計達20.9億元，其中6間上市公司過億元，分別是騰訊控股（4.2億元）、中手游（2.59億元）、中國恒大（2.19億元）、中信證券（1.55億元）、中國平安（1.30億元）和邁瑞醫療（1.17億元）。

劉熾平2019年的薪酬是馬化騰的6倍多。（資料圖片）

蟬聯「深圳打工皇帝」的騰訊控股總裁劉熾平領到3.54億元，較前一個年度（2018）薪酬3.13億元，漲薪幅度達13%。值得一提是，騰訊董事長馬化騰領取的年薪相對低調，作為騰訊實控人的馬化騰2019年年薪4663萬元，而劉熾平的薪酬是馬化騰的6倍多。據了解，當民營企業董事長同為公司實控人時，董事長低薪酬可減少成本，降低公司業績敏感度。此外，深圳上市企業年薪過億的高管還有中手游董事長肖健（1.25億元）等。

部分能源企業高管年薪不到10萬

不過，同是深圳上市企業高管，薪酬卻有天壤之別。上述357間企業各自管理層總薪金平均為1441萬元，但其中超過這一水平的只有74間。與熱門行業形成鮮明對比的是，能源、工業行業高管是較為「低薪」的群體，4間能源上市公司合計投入到管理層薪金為2832萬元，平均每間企業管理層年度薪酬總額為708萬元。

例如，上市能源企業「飛尚無煙煤」的董事長稅前薪酬僅35萬元，獨立非執行董事薪金僅8萬至10萬元不等。公司執行董事王濤2019年從薪酬更是只有2.3萬元，公司技術總監該年稅前薪酬則只有8.2萬元。

（南方都市報）