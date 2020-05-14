內地公眾號：8位大使被召見2使館Twitter被封　中國面臨外交困局

2020年伊始，突然而至的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打亂了國際情勢的發展，疫情下中國伸出援手，對外捐贈和出售口罩等防疫物資。但另一方面，中國生產的抗疫物資卻飽受非議和責難，口罩和試劑盒品質問題被頻繁報道。 內地公眾號「硅谷3380」周三（13日）發文指出，除了口罩風波外，今年已有8位中國駐外大使被召見，2個中國駐外使館的Twitter帳戶遭封鎖。文章認為，中國正面臨「真實的外交困局」。不過這篇文章目前已被刪除。

文章列出8位被召見的中國駐外大使，今年首位被召見的中國外交官是駐瑞典大使桂從友。桂從友在接受瑞典電視台（SVT）採訪時批評瑞典傳媒抹黑中國，瑞典外交大臣林德認為記者的言論自由受到瑞典憲法保護，指桂從友的說法是對瑞典媒體的威脅。第二位則是駐美大使崔天凱，因中國外交部發言人趙立堅在Twitter上發布「可能是美軍將病毒帶到中國」等言論，而被美國國務院召見。

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第三位是駐法國大使盧沙野，因大使館刊出題為《把顛倒的事實再顛倒過來—一名中國駐法使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察》而被召見。此外，駐哈薩克大使張霄因中國網絡盛傳《哈薩克為何渴望回歸中國？》文章而被召見。

駐尼日利亞大使周平劍亦因廣州尼日利亞籍黑人被廣州防疫部門從酒店公寓帶走隔離並收繳護照，而被尼日利亞眾議院議長召見。駐澳洲大使成競業則針對澳洲聲言獨立調查疫情源頭，而宣稱對澳洲「經濟抵制」，澳洲外交部和貿易部已經向成競業發出照會，要求他對自己的言論做出解釋。今年被召見的中國外交官還包括駐格魯吉亞大使李岩和駐印度尼西亞大使肖千亦。

▼圖輯｜中菲抗疫歌「海的那邊」 菲網民不喜歡

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在社交平台Twitter上，駐斯里蘭卡大使館以及駐塞浦路斯大使黃星原的帳號於4月13日被封號。兩日後Twitter公司致歉，並稱凍結原因是被系統誤標記為「垃圾帳號」。此外，中國駐菲律賓使館宣傳中菲抗疫合作的歌曲《海的那邊》，目前已收穫21萬個「不喜歡」，僅3800多個「喜歡」，對比鮮明。

文章稱，疫情僅僅3個多月，8位大使被召見，2個大使館經歷了封號，1位大使創造的歌曲被狂踩，這是中國真實的外交困局。「沒有幻想中的美國慫了，歐洲怕了，西方政治家不得人心，人人喊打局面。萬國來朝，萬民感恩只是自嗨。民族情緒和自我膨脹換來的只有外交難題。」

（微信公眾號「硅谷3380」）