綠營推「制憲公投」　大陸涉台學者警告：誤判形勢、逆流而動

日前，由台獨大老辜寬敏創辦的「台灣制憲基金會」向台灣中央選舉委員會提出「制憲意向」公投案，此舉引發台海兩邊的高度關注。 對此，大陸國台辦警吿，「台獨」是歷史逆流，是絕路。 5月14日，新華社發出一篇由南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵的署名文章，文章認為，民進黨政府操弄「反中抗中」民粹，限縮兩岸交流，推動「防疫外交」謀求外交突破，已使兩岸間之信任消失殆盡，而「制憲公投」則「顯然是誤判形勢、逆流而動，無異於火中取栗」。

國台辦發言人朱鳳蓮曾表示台獨是歷史逆流。（中央社）

在這篇題為《『制憲公投』是一場徹頭徹尾的鬧劇》的文章中，李曉兵首先提到，新冠肺炎疫情當下，台灣內部的「台獨」勢力卻動作頻頻，在操弄「防疫外交」的同時，又祭出「制憲公投」。李曉兵稱，台獨勢力稱台灣之所以不能受到國際社會公平對待，在於台灣現行憲法「脱離現實」，更因這部憲法讓大陸得以向國際社會宣稱台灣是中國的一部分。

李曉兵表示，從1990年開始，李登輝推動「憲政改革」，先後進行了多次修憲，核心內容就是要改變台灣既有的「憲政體制」，為實現「台獨」作必要準備。陳水扁上台後則全面推進「台獨」主張，大搞「法理台獨」，通過憲改廢除具有連結兩岸象徵意義的國民大會、完成公投入憲。

該文稱過去30多年來，「台獨」人士彷彿自嗨般地認為修憲就可以把台灣帶向獨立、通過公投制定一部憲法就能夠讓台灣獨立並在世界上得到承認。而今，「制憲公投」被「台獨」分裂分子利用，讓兩岸關係面臨更為複雜嚴峻的形勢。

李曉兵認為，民進黨政府操弄「反中抗中」民粹，限縮兩岸交流，推動「防疫外交」謀求外交突破，已使兩岸間之信任消失殆盡。4月30日，「台灣制憲基金會」又趁疫情掩護提前完成了第一階段連署並提交審核，試圖展開新一輪的攻勢，這一波政治操作企圖在2021年進行「制憲公投」，李曉兵強調，相關動作「顯然是誤判形勢、逆流而動，無異於火中取栗」。

該文表示，在陳水扁執政其間，台海局勢緊張，大陸於2005年3月14日通過了《反分裂國家法》，其中第八條明確規定：「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，得采取非和平方式及其他必要措施，捍衛主權和領土完整。」李曉兵認為，這是大陸為維護國家主權與領土完整、實現國家統一目標而設定的基本底線，而台獨團體推動的「制憲公投」就是要衝撞和挑戰大陸的底線。

蔡英文5月20日就職演說將如何表述兩岸關係，頗受各界關注。（台灣總統府供圖）

事實上，有鑑於蔡英文即將於5月20日展開新一任期、再加上「制憲意向」公投、民進黨立委提出《兩岸人民關係條例》修正案等話題，大陸官煤連續刊登重量級涉台學者的文章，特別是新華社從5月10日起，幾乎每天都會刊登一篇涉台學者文章，隔日還會登在《人民日報海外版》。這些動作一方面批判民進黨政府與綠營側翼的行動，有可能讓台灣墜入深淵，但另一方面也在提醒蔡英文及民進黨政府，若能懸崖勒馬、適可而止，則兩岸仍有機會。

據台灣政壇最新消息指出，蔡易餘本人已將爭議性的《兩岸人民關係條例》修正案撤回，這或許也表現出蔡易餘的提案並不如其本人所稱「總統一定覺得我很棒」，反倒可能是「總統覺得你很蠢」，來自層峰的壓力讓蔡易餘不得不撤回。大陸涉台學者刊登在大陸官媒的評論文章，雖不見得會成為大陸的對台政策，但絕對也代表着官方的部分立場，若蔡英文與民進黨政府能從中讀出一番韻味，至少不要主動挑釁北京，讓兩岸關係不要惡化，也許兩岸可能還有轉圜的空間。