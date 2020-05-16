巨額貪腐令人髮指　對趙正永應依法適用死刑

近日，中共陝西省委原書記趙正永被指控受賄逾7.17億元人民幣，等待法庭宣判。《多維新聞》發表社論指出，趙正永貪腐令人髮指，應當對趙正永應依法適用死刑。以下為社論全文。

據天津市第一中級人民法院消息，5月11日，趙正永一審在天津開庭。天津市檢方指控，2003年至2018年，被吿人趙正永利用擔任中共陝西省委常委、政法委書記、副省長、中共陝西省委副書記、代省長、省長、中共陝西省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、職務晉升、工作調動、企業經營等事項上謀取利益，單獨或者夥同其妻等人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣7.17億餘元人民幣，其中2.91億餘元人民幣尚未實際取得，屬於犯罪未遂。趙正永已當庭認罪。法院等待擇期宣判。

中共陝西省委原書記趙正永貪污數額巨大，性質惡劣，應考慮依法適用死刑。（VCG）

7.17億餘元人民幣的貪污數額，令人瞠目結舌，至少在公開的案例中，創下中共省部級官員貪腐之最，在中國民間引發了巨大憤慨。就像不少分析者所指出，若按照當下陝西省3,070元人民幣的脱貧標準，趙正永貪污的7.17億餘元人民幣，可讓陝西省23.3萬人脱貧。對於陝西這樣一個欠發達的西部省份來說，7.17億餘元人民幣是成千上萬普通家庭，累死累活，奮鬥一年，合起來都未必有的收入。但趙正永在陝西為官15年間，竟然為了一己私利，瘋狂斂財至如此龐大的數額，着實令人髮指，對整個陝西官場風氣、經濟社會發展、人民利益的傷害，更是無法想象。

面對如此貪官巨蠹，尤其是在中共十八大厲行反腐和從嚴治黨以來，居然頂風作案，將廉潔奉公、「為人民服務」的信條拋諸腦後，肆無忌憚地公然以權謀私，在社會造成無比巨大的惡劣影響，理應依法考慮適用死刑，以正人心。

在趙正永之前，中共十八大後斂財最多的省部級貪腐官員，一是內蒙古自治區政法委原書記邢雲，二是中共青海省委原書記、中共雲南省委原書記白恩培，此二人分別因貪污4.49億人民幣、2.47億人民幣在2019年、2016年被判處死緩，終身監禁，不得減刑、假釋。他們之所以未立即被判死刑，是因為中共十八大以來，貪污或者經濟犯罪不判死刑已成為某種慣例。根據2015年中國最新修改的刑法，將受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，並處沒收財產，但同時規定，在提起公訴前如實供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓，避免、減少損害結果的發生，可以從輕、減輕或者免除處罰。

趙正永在法庭上。（微博）

一般情況下，經濟犯罪不判死刑是有其合理性，代表了一種更為人性化的司法實踐。但不能由此絕對化，更不代表極為惡劣的貪污或者經濟犯罪都不判決死刑。對於趙正永案，中國司法體系應該考慮作為個案嚴肅處理。應該看到，在中共十八大以來發起如此大規模反腐行動的背景下，趙正永竟然赤裸裸地在這段時期大肆貪污受賄、以權謀私，產生了極為惡劣的影響。如果不在此築牢一道鐵底，以後還不知道會有多少官員會貪破這個天文數字。

2019年1月中紀委和國家監察委的通吿，把趙正永視為典型的「兩面人」、「兩面派」，斥責其為「十八大以來不收斂不收手，政治問題和經濟問題交織的腐敗典型，其行為嚴重污染破壞了陝西的政治生態和發展環境，性質特別嚴重，影響極其惡劣」。這其中就包括震驚中外的陝西秦嶺別墅案，趙正永不僅大肆受賄、結黨營私，而且公然違背、抵抗中國中央政府的政令，對中央的調查進行愚弄、欺瞞，習近平曾6次下令徹查秦嶺別墅案，都被趙正永及其附屬搪塞敷衍，嚴重傷害到秦嶺的生態環境。

趙正永在法庭上。（最高人民法院網站）

對於如此駭人聽聞、公然蔑視法律的貪污瀆職罪行，如果不嚴肅處理、依法考慮判處死刑，給社會一個交代，給貪贓枉法的官員一個深刻教訓，那無疑會助長更多貪污分子的僥倖心理，也會削弱中共這些年來反腐建設、法治建設的威信。當然，近些年反對死刑的觀點在司法審判中也頗為流行，這種觀點值得尊重，也應是未來中國需要考慮的方向，但不能絕對化，不能脱離具體國情和民情。對於當前中國來說，完全廢除死刑並不現實，缺乏普遍民意支持，違背社會習慣。像趙正永這樣駭人聽聞、影響極其惡劣的罪行，將其作為個案單列出來嚴肅處理，依法考慮死刑可能性，既不背離近年來司法審判整體趨向，又能震懾官場，給所有試圖貪贓枉法的官員一個深刻教訓，給當前民情下的世道人心一個交代。