【渤海軍演】北京要武統台灣？　鷹派將領：演習屬於防禦性質

解放軍於5月14日在渤海開始長達兩個半月的軍事演習。由於時間上恰逢台灣總統蔡英文5月20日邁入第二任任期，此次軍演的目的，也被認為是威懾台獨活動，為必要時武力解決台灣問題做準備。 對此，曾多次發表對台措辭強硬的原南京軍區副司令王洪光中將在媒體發文表示，本次演習是首都防空圈的防空反導演習，屬於防禦性質；台灣若過度緊張就是「做賊心虛」。

雖然很多觀點認為是大規模的海陸空聯演，進攻目標是台灣島，不過王洪光發文稱：「我判斷不是這樣」。

解放軍退役中將王洪光，其2018年發表的「不用三天就能拿下台灣」言論曾引發熱議。（多維新聞）

王洪光如此判斷基於3個因素：一是演習區域屬中部戰區，中部戰區部隊不直接具有對台任務；二是演習地域容量有限，戰場容量放不下三軍部隊；三是地形不相似，津塘地區沿海是大面積的灘塗，台灣西海岸一般是台地，東海岸一般是巖壁。

王洪光認為，此次解放軍渤海大軍演，是首都防空圈的防空反導演習，屬於防禦性質。「首都防空圈」具體部署屬於機密，裏三層外三層,以首都為圓心，以1000公里為最小半徑，其中涉及一些其他國家。

王洪光反問稱：「津塘地區處於主要防禦方向上，搞防空反導演習不是很正常嗎？台灣緊張什麼呢？作賊心虛還是心中有鬼？」

對於此次軍演歷史罕見的兩個半月的時間跨度，王洪光稱，演習即實戰，在首都空防上已進入戰備狀態，並對外宣示，其實也是一種威懾。

王洪光又說，在兩個半月內，任何外國軍機和軍艦（艦地巡航導彈）進入北京的首都防空圈，將受到嚴密監視，也不排除「誤擊」的可能。

王洪光文章最後的比喻很是耐人尋味，他說：「會武功的人都知道，保護好自己的軟腹部免受對手的攻擊，同時出挙打擊對方的命門，一招制敵，最為有效。」