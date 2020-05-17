安邦案再掀風浪　吳小暉母親指控200億財產被侵吞

轟動中國政商界的原安邦集團實控人吳小暉案日前再掀風浪，內地網絡5月16日廣泛流傳一封今年4月15日撰寫的公開信，吳小暉母親林香美在信中指控，安邦集團接管工作組對公司的接管缺乏法律依據，接管後又嚴重背離接管目的，違法處置公司資產，剝奪公司股東資格，將200億元人民幣（下同．約合218億港元）資產擅自違法處置。

這封題為《關於安邦案件中千億財產被違法處置的情況報吿》的公開信稱，「接管工作組」利用虛假訴訟手段，侵吞「產業公司」合法財產，涉及金額高達560多億元。

2018年2月23日，上海市人民檢察院第一分院對安邦集團董事局主席吳小暉集資詐騙、職務侵佔案向上海市第一中級人民法院提起公訴。（資料圖片）

2017年6月，吳小暉被捕，2018年2月被起訴涉詐騙652億元，以及非法侵佔安邦財險保費資金100億元，於2019年8月被上海兩級法院以集資詐騙罪、職務侵佔罪，判處其有期徒刑18年，沒收財產105億元還被追繳違法所得752.4851億元。吳小暉被捕後，安邦集團被金融監管機構在2018年2月接管，直至2020年2月。2019年7月，安邦保險被更名為大家保險。

在公開信中，林香美指控接管工作組接管安邦集團依據不足，控制286「產業公司」的行為於法無據；涉嫌違法剝奪安邦集團37家股東的股東資格；涉嫌違法低價處置安邦集團數百億核心資產；涉嫌製造虛假訴訟，企圖侵吞數百億合法財產等。她還在信中稱，自己與吳小暉律師多次想見在上海寶山監獄服刑的吳小暉但遭拒絕，吳小暉服刑後，家屬和律師的會見權無法得到保障。

吳小暉母親曾發布的自己上訪的照片。（網絡圖片）

據悉，這不是林香美首次就安邦以及吳小暉案發表公開信。2019年6月25日，她在互聯網發出《一位母親的泣血呼籲》公開信，稱20次探監全被拒，並發出一張她帶同「我要見我兒子吳小暉」橫幅到上海監獄管理局上訪的照片。

（綜合報道）