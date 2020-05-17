新冠肺炎｜深圳現離婚潮預約一籌難求　有妻子發現丈夫出軌10年

據內媒《南方都市報》統計，按照全年來算，深圳歷年離婚總量一般不會超過同期結婚總量的三分之一，而在今年4月，深圳的離婚總量卻達到結婚總量的84%。 報道指離婚數量的攀升，與疫情有著一定關係。疫情成為了婚姻關係問題的導火線，同時也因為疫情期間相關政策出台，讓一些人急於離婚，以達到投機目的。

深圳民政局婚姻網上預約系統截至6月16日的離婚名額都已經被預約滿了。（《每日經濟新聞》）

《南方都市報》近日報道指，查看過往婚姻登記數據會發現，4月本就是結婚預約的淡季，因此相較而言，離婚數量的上升就更為顯眼。今年4月，深圳結婚登記總量為4160+27（涉外）對，離婚量為3514+10（涉外）對。與此同時，《每日經濟新聞》報道指，深圳民政局婚姻網上預約系統截至6月16日的離婚名額都已經被預約滿了。

此前已有深圳市民在網上反映，羅湖區民政局離婚辦理業務預約爆滿，多次預約不上，在疫情逐漸好轉的情況下，希望能恢復此前的現場取號辦理業務。據一名市民反映，他在網上進行離婚辦理業務的預約，可是連續多天登陸，都預約不上，且未來30天都預約滿了，「本人著急辦理，如今已極大影響了個人生活」。

報道指，疫情成為了婚姻關係問題的導火線。例如在疫情期間，一名48歲女子因為與丈夫相處時間增多，開始觀察起丈夫來，後來更翻看丈夫的手機，結果發現丈夫已經出軌10年，於是決定預約在4月底辦理離婚。

報道指離婚數量的攀升，與疫情有著一定關係。疫情成為了婚姻關係問題的導火線。（資料圖片）

報道又分析指，導致離婚預約激增的還不乏「政策性離婚」，即夫妻雙方為了避稅、獲取優惠房貸利率等目的，通過「假離婚」來實現。2月初，深圳市政府推出「惠企16條」措施，其中提到將拿出超過30億元（人民幣，下同）為中小微企業貸款貼息，隨後深圳市中小企業服務局出台了貸款貼息的實施辦法：對從2020年2月1日至2020年4月30日期間獲得深圳轄內銀行業金融機構的新增貸款，給予貼息支持。

報道指，一部分投機客會選擇「政策性離婚」來獲得購房資格，然後獲取房抵經營貸。

婚姻登記處工作人員透露，深圳的婚姻登記量和政策性掛鉤密切，「除了感情不合適之外，大多數都是為了政策性離婚。最高的婚姻登記個人記錄能達到20多條，一頁紙都打不下來，這樣操作，離婚量很難不漲。」

（《南方都市報》/《每日經濟新聞》）