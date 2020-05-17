被質疑違規為連花清瘟、伊利賣廣告　鍾南山否認：一概不知情

央視前電視主持人崔永元，早前拍片質疑中國工程院院士鍾南山違法為伊利「安慕希」牛奶賣廣告。另有微信公眾號稱，鍾南山強調中藥「連花清瘟」對治療新冠肺炎有幫助，但其與相關藥廠有關聯，質疑兩方有商業合作。 對此，鍾南山接受傳媒訪問時否認作商業代言，稱自己一概不知情，更反問：「我怎麼會做那些東西？」

崔永元，早前拍片質疑中國工程院院士鍾南山違法為伊利「安慕希」牛奶賣廣告。（網上圖片）

內媒《紅星新聞》報道，對於被外界質疑為安慕希、連花清瘟等企業產品作商業廣告等行為，鍾南山向記者表示，「你和我說的事情，我一概不知情，謝謝你告訴我。」

鍾南山又指，類似傳聞太多，所以不會去管它，也根本不在乎。他強調，自己從來沒有給任何企業和產品代言，並反問道：「我怎麼會做那些東西？搞那個和我的業務有什麼關係呢？」

伊利集團曾在4月8日向鍾南山及其團隊捐贈500萬元人民幣，用於健康領域科研攻關。（網上圖片）

央視前主播崔永元質疑違法廣告代言

早前報道，今年4月，內地網上流傳一段鍾南山飲用乳製品的影片，他在影片中說：「我從小喝牛奶，現在每天都要喝兩瓶，有時候吃的少，但是牛奶還是一直在喝，因為它的營養很全面。我正好晚上要開會，所以留一個『安慕希』，正好用這個來頂肚子。信得過伊利，就是因為高質量。」

對此，崔永元本月7日在網上發布影片，質疑鍾南山違法為伊利集團的奶製品推銷，認為相關短片是「打扮成新聞報導的廣告」，「他應該知道這是一個違法的廣告」。

公開報道顯示，伊利集團曾在4月8日向鍾南山及其團隊捐贈500萬元人民幣，用於健康領域科研攻關。而鍾南山也在捐贈儀式上肯定伊利的行動，並稱自己「每天都會喝上兩杯牛奶」。被崔永元批評是違法廣告的影片，可能是鍾南山在捐贈儀式上被拍下的。

鍾南山團隊的研究顯示，連花清瘟能顯著抑制新型冠狀病毒在細胞中的複製，從而發揮抗新冠病毒活性的作用。（資料圖片）

另一方面，鍾南山及其團隊早前發表研究，指中成藥「連花清瘟」能顯着抑制新型冠狀病毒在細胞中的複製，影響病毒形態，發揮抗炎作用。他亦曾在記者會上推薦「連花清瘟膠囊」，強調它能改善患者症狀。

但有微信公眾號發文稱，獨家生產「連花清瘟」的藥廠以嶺藥業，其始創人吳以嶺和鍾南山同為中國工程院院士。2015年，雙方簽訂有關連花清瘟系列產品研究戰略合作項目，並於去年7月在廣州醫科大學成立「南山-以嶺肺絡聯合研究中心」，研究以中西醫的方法，治療呼吸系統疾病。

此外，瑞典方面早前對來自中國的連花清瘟藥物進行檢測，發現成分僅為薄荷醇，稱對治療新冠肺炎沒有作用，並限制該藥物入境。以嶺藥業則反駁，「僅為薄荷醇」一說與事實嚴重不符。

※1月下旬，年屆83歲的鍾南山臨危受命趕往武漢防疫最前線，此後又多次出席記者會交代疫情防控進展，其身體狀態看上去絲毫不遜色於年輕人，得益於他幾十年如一日的鍛鍊：