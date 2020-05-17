新冠肺炎｜內地公眾號：環時頭版「含美量」逾6成　多元漸萎縮

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，也激化中美兩大國的爭端，中國官媒近來開足火力，批評美國政府未能妥善防疫，卻將責任推給中國。 內地微信公眾號「與歸隨筆」今日（17日）撰文統計了中國官媒《環球時報》最近40期的頭版評論文章，發現當中有25期（62.5%）都以美國為主題，與上年同一時期相比增長了38.9%。

文章稱，《環球時報》最近的40個頭版標題中，含有「美國／美」的有25個，淨「含美量」達到62.5%，若算上美國國務卿蓬佩奧出現1次、美國總統特朗普出現1次、白宮出現2次，毛「含美量」則高達72.5%。其他標題中，「全球」出現3次，「世界」出現4次（其中1次是武漢「重啟」帶給世界希望），「G20」出現2次。另外，「英國」因首相約翰遜感染入圍1次，「中國兩會受矚目」入圍1次。

新冠肺炎疫情爆發後，美國特朗普政府一直將矛頭對準中國。（AP/Alex Brandon)

文章認為，雖然上述頭版完全符合環球時報的定位以及讀者對環球時報的認知，但作為環球時報的長期觀察者，作者發現「含美量」似乎增加了。為了印證這一猜想，作者特意找到該報2019年同期的頭版，發現40個版面中含「美國／美」標題共有18個，佔比45%。換言之，不計特朗普和蓬佩奧共出現4次，淨「含美量」按年增長38.9%。

文章指出，2019年同期的頭版標題，台灣出現3次，法國出現3次，希臘、伊朗、蘇丹、中東和歐洲亦都因具體重大新聞入圍，呈現出中美為主、多元報道的特點，相較之下最近「多元」逐漸萎縮。

最近40期《環球時報》頭版逾6成提及美國。（微信公眾號「與歸隨筆」）

文章最後提到，時代在變化，且周期愈來愈快，每個時代都有每個時代的事件、關係和價值觀，而它們也隨着時代的抖動在劇烈起伏；不知道《環時》「含美量」增多的趨勢是壞還是好，也難以預料「含美量」高居不下的現象還會持續多久，是將加劇還是緩解。

（微信公眾號「與歸隨筆」）