【監警會報告】人民日報：報告還原修例風波的15個真相

監警會上周五（15日）公布去年6月以來的反修例示威衝突審視報告，引發各界關注。 官媒《人民日報》繼昨日（16日）撰文讚賞報告「還原了修例風波以來六個關鍵事實真相」後，今天（17日）再刊文指出，報告還原了修例風波以來多個關鍵事實真相，並列舉報告中「15個真相」的內容。

文章開篇先論及報告的調查方式，指這份報告有着「相當的專業性與客觀性」，邀請來自英國、新西蘭、加拿大等國的5名專家組成國際專家小組，向監警會提供建議並就審視工作的進度提供獨立評估，同時大量採用傳媒和社會公眾提供的資料。

監警會5月15日發表報告。（羅君豪攝）

報告提到的「15個真相」包括：

1、示威活動背後有某種形式的組織 2、修例風波致香港罪案數量大增 3、阻礙警方執行公務的記者身份成疑 4、6月12日，民陣以擴音器誤導示威者進入中信大廈釀險情 5、6月12日，警方把事件稱為暴動是為提醒前線警務人員 6、7月1日，警方撤出立法會不是「空城計」 7、7月21日，元朗大部分警力被抽調至港島應對示威致警力不足 8、7月21日晚，999報警電話無法接通因有人報假警癱瘓999系統 9、7月21日晚，警司與白衣人交談不等於勾結 10、8月31日晚，暴力示威者癱瘓太子站運作、襲擊市民，警方有必要及時果斷執法 11、8月31日晚，「警察在太子站殺人」是毫無根據的謠言 12、警方在使用武力時保持了克制 13、有人一直在網絡上煽動仇警 14、警察及家人的人身安全受到威脅 15、一線警務人員自我認同度高

文章讚揚，在多方的努力下，這份超過千頁的報告以大量事實和詳實數據，還原了修例風波以來多個關鍵事實真相。

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此前，《人民日報》在16日的文章中指出，監警會的報告以大量事實和詳細數據，還原反修例運動中多件備受關注的事件，包括721元朗白衣人「無差別」襲擊市民事件、831太子站衝突之「真相」，並表示報告證明了事件中警黑勾結、警察殺人等均屬謠言，是示威者為了達到政治訴求而出言抹黑警隊，轉移社會矛盾焦點。

16日的文章還讚揚監警會報告沒有迴避問題，亦沒有避重就輕，通過調查審視警方過去大半年執法的合法性及合理性，認為警隊在執法細節上有改進空間但仍屬可接受範圍，又指內容證明了誰才是香港的守護者，還警隊一個清白，並呼籲市民在新冠肺炎疫情蔓延的當下，應將注意力放在抗擊疫情、振興經濟、改善民生上，重申暴力解決不了任何問題。

（人民日報）