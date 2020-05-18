【人事變動】山東省委宣傳部長關志鷗進京　任國家林草局黨組書記

全國兩會前夕再有人事調整，日前，山東省委常委、宣傳部長關志鷗已進京工作，出任中國林業和草原局黨組書記、自然資源部黨組成員。

據中國林業和草原局官網5月18日消息，5月15日，該局召開會議任命關志鷗任中國林業和草原局黨組書記、自然資源部黨組成員，張建龍不再擔任以上職務。

資料顯示，張建龍出生於1957年1月，已滿63周歲。

關志鷗出生於1969年12月，遼寧瀋陽人，早年一直在本省工作，曾任瀋陽市副市長，遼寧省農村經濟委員會主任，省政府黨組成員、秘書長、辦公廳黨組書記等職。

關志鷗是山東最年輕的省委常委。（網上圖片）

2016年12月，關志鷗躋身遼寧省委常委，並於次年1月兼任省總工會主席。

2018年3月，關志鷗南下山東任省委常委，後兼任省委宣傳部部長、省委教育工委書記。

中國林草局的前身是中國林業局。2018年3月，中共中央《深化黨和國家機構改革方案》決定：將中國林業局的職責，農業部的草原監督管理職責，以及中國國土資源部、住房和城鄉建設部、水利部、農業部、海洋局等部門的自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等管理職責整合，組建中國林業和草原局，由自然資源部管理。中國林業和草原局加掛國家公園管理局牌子。

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