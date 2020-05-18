第三屆進博會11月上旬在上海舉辦　展覽規模擴大

中國商務部副部長王炳南今天（18日）表示，第三屆進口博覽會將於今年11月5日至10日在上海舉辦，目前各項籌備工作有序開展，進展順利。

第三屆進博會總體的框架與前兩屆大體一致，包括國家綜合展、企業商業展、虹橋國際經濟論壇三大板塊。

王炳南透露，與前兩屆相比，展覽的規模進一步擴大。全球企業參加進博會熱情高漲，不少企業表示，第三屆進博會是今年全球最重要的展會之一。規劃展覽面積在第二屆的基礎上進一步擴大，目前已經簽約的展覽面積超過了去年同期水平。

第二屆進博會於2019年11月5日至10日在上海舉行，展覽面積達36萬平方米：

第三屆進博會展覽的質素將進一步提高。有更多一流企業、一流產品來參展，世界500強和行業龍頭企業攜帶著新產品新技術新服務繼續參加，今年新參展的企業和「小而美」的隱形冠軍企業也將帶來本國本企業的特色產品來參與。

此外，展覽結構會進一步優化。根據全球經濟的新發展、新需求，今年還設立了公共衛生防疫展區、節能環保專區和智慧出行專區。目前，已經有30多家公共衛生領域的世界500強和行業龍頭企業報名參展，展覽面積已經超過​​了5000平方米。有關的國家綜合展、虹橋國際經濟論壇以及城市服務保障等重點工作現在都在按照計劃穩步推進。

(《新京報》)