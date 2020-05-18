聯合國演講「揭露香港騷亂真相」　伍淑清獲頒2019感動中國人物

央視周日（17日）晚上舉辦「感動中國2019年度人物頒獎盛典」，曾在反修例運動期間數度出面批評示威者的香港各界婦女聯合協進會監察顧問、美心集團創辦人長女伍淑清當選年度人物之一。 頒獎典禮提到，伍淑清2019年9月在瑞士日內瓦聯合國人權理事會例會發表演講，「揭露了香港騷亂的真相」。

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2019年度感動中國人物共有10人，每個人出場領獎時都會揭曉5個字的題詞，伍淑清獲頒的題詞是「山河澄正氣」。央視主持人敬一丹在頒獎典禮上說，伍淑清「大事看得清，是非辨得清，未來想得清，就像她名字裏的那個清，清清楚楚的清」。

節目組給伍淑清的頒獎詞則寫道：

四十年前，你說有件事值得做 四十年後，你說有些事必須做 逾古稀而不辭，雖千萬人而往 超越港島的遠見，不讓鬚眉的擔當 愛青年，更愛香港 是美心，更是良心

白岩松呼籲內地民眾多吃美心的食品。（央視截圖）

被主持人白岩松問及面對2019年的香港，內心是否平靜時，伍淑清回答，自己心裏很踏實、心安理得，因為她做了應該做的事情，雖然損失很多，但將來另外想辦法再補救。白岩松則表示，特別想要倡議包括他自己在內的更多內地人，將來多吃美心的食品，「多支持你們」。

據內媒報道指出，香港修例風波發生以來，伍淑清嚴辭阻止學生罷課，2019年9月，她更現身瑞士日內瓦聯合國人權理事會例會，「向世界說出真實的香港」。此後美心集團旗下多間店舖被示威者反覆破壞、騷擾，網上也掀起了對伍淑清的「攻擊潮」。

伍淑清早前受訪表示，出席聯合國會議是「用香港民間的聲音在海外告訴大家，香港究竟發生的情況是怎麼一回事」，很多時候一些香港和外國傳媒關於香港的報道不夠準確，影響了海內外公眾對香港真實情況的理解，因此去做澄清「我們覺得義不容辭」。

她亦強調不怕受到攻擊，自己只是做了一個中國人應該做的事情，「我們早就預料到會有這些網絡的攻擊，因為這些網絡後面別有用心的操縱者，對誰說要發聲，誰要說清楚香港這個事情，他們都要打擊的。」

同樣獲頒2019年度感動中國人物的個人或團體還有四川木里森林撲火人員，完成敦煌莫高窟分期斷代、構建「數字敦煌」等文物研究和保護工程的敦煌研究院名譽院長樊錦詩，於今年初逝世、曾研製出中國首批脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症）活疫苗的顧方舟，以及中國女排等。

（綜合報道）