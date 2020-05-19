習近平獲邀世衛大會致辭　外交部：體現國際社會認可中國防控成就

應世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請，國家主席習近平18日（周一）在第73屆世界衛生大會（WHA）視像會議開幕式上致詞。 外交部副部長馬朝旭表示，譚德塞邀請習近平在世衛大會開幕式致辭，體現了國際社會對中國疫情防控成就的高度認可，體現了中國在國際抗疫合作中的重要作用。中方將以習近平重要講話精神為指引，推動國際社會團結合作戰勝疫情，共同構建人類衛生健康共同體。

國家主席習近平18日在第73屆世界衛生大會（WHA）視像會議開幕式上致詞。（央視《新聞聯播》截圖）

馬朝旭稱，習近平的致辭有四個重點。一是分享防控經驗，全力搞好疫情防控是當務之急，要堅持以民為本、生命至上，盡快遏制疫情在全球蔓延態勢，盡力阻止疫情跨境傳播。要加強信息分享，交流有益經驗和做法，開展檢測方法、臨床救治、疫苗藥物研發國際合作，並繼續支持各國科學家們開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究。

二是凝聚國際合力，幫助發展中國家特別是非洲國家築牢防線是國際抗疫鬥爭重中之重，呼籲國際社會向非洲國家提供更多物資、技術、人力支持。要發揮世衛組織領導作用，支持世衛組織就是支持國際抗疫合作、支持挽救生命，呼籲國際社會加大對世衛組織政治支持和資金投入。

三是展現責任擔當，習近平宣布了中國進一步支持全球抗疫合作的五大舉措，包括在兩年內提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的國家特別是發展中國家抗疫鬥爭以及經濟社會恢復發展；同聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈，並建立運輸和清關綠色通道；建立30個中非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部，助力非洲提升疾病防控能力；中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻；中國將同二十國集團成員一道落實「暫緩最貧困國家債務償付倡議」。

四是指明合作方向，要針對這次疫情暴露出來的短板和不足，完善公共衛生安全治理體系，提高突發公共衛生事件應急響應速度，建立全球和地區防疫物資儲備中心。中國支持在全球疫情得到控制之後，全面評估全球應對疫情工作，由世衛組織主導，堅持客觀公正原則，總結經驗，彌補不足。

（新華社）