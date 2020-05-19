【新冠肺炎】人民日報「鐘聲」：全球戰疫沒有輸贏只有共贏

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，中國與美國之間近期為疫情源頭及負責任的問題交鋒不斷。 中國官媒《人民日報》周二（19日）在國際專欄「鐘聲」發表文章，重申「全球戰疫，人類之間沒有『你』輸『我』贏，只有『我們』共贏」，同時繼續不點名批評美國一些政客指責中國是「貽笑世人」。

美國三藩市唐人街冷冷清清。（中新社）

題為《全球戰疫沒有輸贏只有共贏》的文章指，美國一些政客口中的美國抗擊新冠肺炎疫情時間線，與「真相」放在一起時，往往會暴露驚人錯位，「他們那種自吹夾雜遮掩的表演總是自相矛盾，那種荒誕無稽的『甩鍋』鬧劇更是匪夷所思」。例如日前聲稱「1月11日，大部分人還不知道發生了什麼……我們就已經試圖研發疫苗了」，「這是甚麼情況？莫非美方對新冠病毒及其危害早有警覺？」文章稱，美國總統特朗普此前曾經講過，直至1月底才知道有新型冠狀病毒，美國更加是在3月13日才宣布進入全國緊急狀態。

文章又稱，中國在1月7日成功分離首株病毒毒株，1月12日向世界衛生組織提交病毒基因組序列資料，並在全球流感共享數據庫發布，是故美國聲稱在病毒基因序列被公開後數小時內就開始研發疫苗，顯然是基於中國公布的研究成果，「那麼，美國一些政客近來不斷指責的中國信息不透明又從何談起？」文章指，事實上僅從1月3日到2月3日，中國已向美國通報疫情資料及防控措施多達30次，「在中方公平、透明、負責任的態度面前，美國一些政客的表演更加貽笑世人」。

文章續指，就連美國主流媒體都紛紛質疑，作為當今世界頭號經濟科技強國，面對疫情時美國為何如此力有不逮，「答案很清楚，把力氣用錯了地方！更有甚者，竟然說甚麼『新冠肺炎疫情由武漢病毒研究所意外洩漏造成』、『中國試圖掩蓋疫情導致疫情擴散蔓延』、『中國需要為疫情造成的損失賠款』、『中國控制世衛組織』，等等。謊言的船開不遠，因為『甩鍋』遏制不了病毒，更挽救不了生命」。

文章稱，只有實實在在挽救生命，認認真真展開合作才符合美國的利益。（中新社）

文章在最後稱，「奉勸美國一些政客不要再枉費心機編造謊言，停止謀取政治私利的自我粉飾和對外『甩鍋』」，只有實實在在挽救生命，認認真真展開合作才符合美國的利益，「人類是命運共同體，各國團結合作是戰勝疫情最有力的武器，也是國際社會抗擊重大疫情取得的重要經驗，是各國人民合作抗疫的人間正道」。

（綜合報道）