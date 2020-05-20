密集外出調研　胡春華再赴雄安有何大動作

內地官方報道顯示，中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華5月18日現身北京和河北雄安新區調研。

公開報道顯示，自5月以來，胡春華已兩次外出調研。5月8日至10日，他在吉林調研督導春耕和生豬生產工作；5月18日，他在河北省和北京市調研。

從4月中旬開始，胡春華由南向北先後去了廣東、湖南、南疆、河南、山東和吉林六地。

5月18日，中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華（中）在河北省和北京市調研雄安新區供水保障和華北地下水超採治理工作。（新華社）

新聞畫面顯示，在河北和北京調研時，胡春華全程未戴口罩。胡春華在此次調研期間要求，加快推進雄安新區供水、防洪等基礎設施建設，全面提升水安全保障水平，堅持不懈做好華北地下水超採治理工作。

據媒體報道，華北平原的地下水超採問題一直引發諸多關注。這裏是中國小麥、玉米等糧食作物主產區，同時也是缺水最為嚴重的地區之一。「早在上世紀70年代，華北地區就出現地下水超採現象，累積了數十年的問題，治理難度可想而知。」中國水科院副院長王建華在接受《科技日報》專訪時表示。

承載着「千年大計」的雄安新區開設已滿3周年。據官方稱，雄安新區已進入大規模開發建設階段，正向着高質量發展的「未來之城」穩步邁進。（新華社）

2019年2月，中國水利部、財政部、國家發改委和農業農村部聯合印發了《華北地區地下水超採綜合治理行動方案》，將治理重點確定為京津冀地區，大概涉及11個地級市、149個縣區，治理面積約8.7萬平方公里。

這是中國乃至全世界首次提出的大區域地下水超採綜合治理方案。這份方案發布不久（2019年5月23日至24日），胡春華就去了天津、河北。他要求，充分運用南水北調等水資源優化配置工程，加快實施華北地區地下水超採綜合治理，儘快改善水生態，全面提升水安全水平，為推進京津冀協同發展提供堅實的水資源支撐。

事實上，近來，中國高層官員已有多人赴雄安新區調研。

4月28日至29日，中央政法委書記、中央依法治國辦主任郭聲琨赴雄安新區；5月9日，中國國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平到雄安新區。

上述官員調研關注的重點不同。郭聲琨關注了法治服務保障重大項目建設等情況。鄂竟平和河北省長許勤、海河防總總指揮到雄安新區調研檢查汛前準備工作。