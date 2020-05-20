【新冠肺炎】衛健委專家：黑吉兩省病例較湖北病例有四大分別

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地爆發時期，確診病例最多的湖北省成為「重災區」。而在全球疫情大爆發初期，內地接收了大量境外輸入病例，部分病例後來更演化出本土傳染鏈，疫情出現局部反彈之勢，主要集中在黑龍江省。吉林省近日也出現疫情小規模爆發苗頭，但感染源頭未明。 國家衛健委救治專家組成員邱海波認為，黑吉兩省的確診病例與湖北病例比較，有四大不同，包括前者病毒攜帶時間較長。

5月17日，吉林省吉林市，疫情防控人員在一防疫點值守。（中新社）

邱海波在央視《新聞1+1》欄目介紹了兩者的區別，他認為，首先從基因的測序來講，吉林和黑龍江的病例多數是輸入相關病例，跟輸入病例的病毒完全一致，跟湖北本土病例的病毒不太一樣。

而從臨床上看，黑龍江、吉林兩省確診病例的病程潛伏期較長，病人沒有症狀，造成一些家庭聚集性傳播。此外，黑龍江、吉林兩省確診病例的臨床症狀不太典型，發燒的病人不是太多，有不少病例都沒有發燒，就是乏力或者有點咽痛的表現。而武漢病例的臨床特點是病人多器官受累，不僅僅是肺受累，還往往有心肌、腎臟、腸道的損害，而輸入關聯病例往往以肺的損害為主，很少心臟損耗、很少有肌酐蛋白損傷的標誌，而且很少看到有腎臟損害或者腸道損害。所以臨床的損害以肺部為主，單器官為主，不是多器官的模式。

湖北武漢近期也出現感染源不明的確診病例，官方隨後就宣布要在10天內展開全市全員病毒檢測。（中新社）

值得關注的還有，黑龍江、吉林兩省確診病例病毒攜帶時間較長。邱海波表示，武漢患者一般有症狀以後，一周或者最多兩周的核酸就轉陰了，而黑龍江、吉林兩省輸入關聯病例核酸轉陰速度也比較慢。比較好的一點是，黑龍江、吉林重症病例的比例比武漢低，發展成重症的比例不超過10%，另外治療反應相對也比較好，這樣病人對抗病毒，包括中醫治療更有信心。

（央視新聞）