世衛大會擱置涉台提案　國台辦：台獨沒有出路　一個中國是共識

今年世界衛生大會（WHA）18日（周一）以視像會議形式舉行，台灣當局仍被拒之門外，對於台灣14個邦交國提案邀請台灣以觀察員身份出席世衛大會，世衛總務決議擱置提案，等年底世衛實體大會召開時再討論台灣議題。 大陸國台辦發言人馬曉光19日（周二）表示，世衛大會的決定再次表明台獨沒有出路，在世衛大會炒作涉台議題不得人心，一個中國原則是國際社會共識。

台灣聯合國協進會在5月15日的記會上，重申要求重返世衛的立場。（Getty）

馬曉光表示，「大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉。我們不僅促進兩岸衛生領域交流合作，而且在國際事務中秉持一個中國原則，採取多項措施，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。」

馬曉光指，僅2019年以來，台灣衛生專家共16批24人次參加了世衛組織技術活動，包括世衛組織秘書處通報疫情情況和科研相關會議。馬曉光稱，「所謂『國際防疫缺口』的謊言不過是民進黨當局『以疫謀獨』的借口，在事實面前不堪一擊、不值一駁。」

馬曉光強調，2009年至2016年，台灣地區得以「中華台北」名義、觀察員身分參與世衛大會，是在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。他指出，民進黨當局自2016年5月執政之後，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞了兩岸協商的政治基礎。

馬曉光表示，台灣地區連續四年無法參與世衛大會，責任完全在民進黨當局。其干擾世衛大會進程、破壞國際防疫合作的做法，充分暴露民進黨當局將台獨政治私利凌駕於公共衛生安全之上的真實面目。

央視：民進黨當局「愚蠢又可笑」

官媒央視19日也發表「熱評」，指今年的世衛大會舉辦於新冠肺炎疫情在全球肆虐的危急時刻，民進黨當局專挑此時來炒作台獨，把政治操弄帶入這樣一個專業性、技術性的國際組織，既愚蠢又可笑，當然會遭到國際社會的普遍反對。

「熱評」又指，世衛大會主席選擇不經任何辯論，直接宣布不將涉台提案列入議程，表達出的正是國際社會對台獨無理取鬧的厭惡態度。

（綜合報道）