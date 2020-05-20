蔡英文就職｜蓬佩奧賀蔡英文連任　環時：大陸戰機可朝台灣近一些

台灣總統蔡英文5月20日正式展開第二任期，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間5月19日發表聲明，恭賀蔡英文就職，是美國國務卿近幾十年來首次公開祝賀台灣總統就職。 對此，大陸官媒《環球時報》發表社評稱，北京無需對蓬佩奧祝賀蔡英文給出直接激烈反應，但需要「給他們記一筆賬」。社評還強調，大陸有宣示對台主權的無數手段，包括解放軍的戰機、軍艦朝台灣近一些。

台灣第15任總統、副總統宣誓就職典禮5月20日在總統府大禮堂舉行，總統蔡英文（前）在大法官監誓下宣誓就職，展開第二任期。（美聯社）

蓬佩奧在聲明稿表示，「恭喜蔡英文總統展開第二個任期，蔡總統高票當選連任，顯示她已贏得台灣人民的尊重、敬佩及信任」，蔡英文帶領活力民主台灣的勇氣與願景，「堪稱印太地區及全世界的表率」。針對蓬佩奧的聲明，台灣總統府表達感謝，台灣外交部則指具重大意義。

《環球時報》社評則指出，「蓬佩奧這樣做，明擺著是給北京看的」。社評認為，大陸方面很清醒，一方面不會被華盛頓的這些動作帶偏了節奏，一方面會做出新的台海博弈安排，牢牢把握這一地區局勢的戰略主動權，最終粉碎美台的所有圖謀。

華盛頓和蔡英文當局太自戀了，以為他們說幾句話，就能讓大陸難受且無計可施。過去中美在台灣問題上保持規則的互動被打破後，那麼未來就是你搞你的，我搞我的，接下來誰更難受，很不好說的。 《環球時報》

大陸遼寧艦航母戰鬥群4月中旬經台灣東部外海南下，從事遠海長航訓練。（資料圖片）

社評還說，最終決定台海局勢走向的是實力比拼，大陸的軍事力量已經能夠有效震懾台軍，威懾美軍。兩岸之間的經濟力量朝著大陸方向傾斜，「這是台海局勢的大輪廓。」

社評指，北京無需對蓬佩奧電賀蔡英文開啟第二任期直接激烈反應，「民進黨當局已是一隻籠中的鳥，我們會根據需要和成本的計算平衡來決定怎麼處置它。」又推斷外交領域最終可能出現這樣的局面：台灣的邦交國基本歸零，唯有華盛頓可能給它某些高於之前的「優待」，但這種「優待」如果衝撞《反分裂國家法》，將意味著台灣之前的所有遊戲將在一夜之間終結。

社評最後強調，大陸有向台當局施壓、宣示對台主權的無數手段，包括解放軍的戰機、軍艦朝台灣島近一些，更近一些。「如果美軍更多來這個地區攪和，最受傷害的首先是台灣經濟，美國的戰略風險一點也不比中國大陸的小。那將是中國大陸非常玩得起的『長期遊戲』。」

（環球時報）