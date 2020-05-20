新冠肺炎｜三班臨時航班被拒批　外交部：冀美國讓留學生順利回國

新冠肺炎疫情持續，內地的航空公司近日安排部分臨時航班自美國接回留學生，由於美國未批准相關航班申請，導致多班航班被迫取消或推遲。 中國外交部19日（周二）對此表示遺憾，希望美國從人道主義精神出發，使中國學生能夠順利回國。

中國外交部發言人趙立堅19日表示，希望美國從人道主義精神出發，使中國學生能夠順利回國。（資料圖片）

內媒報道指，由於美國遲遲不批准相關航班申請，已導致至少3個航班取消或推遲。中國駐紐約總領事館17日發布通知，中國國際航空公司17日紐約至重慶CA566臨時航班推遲至18日。但據國航官網信息，該航班已取消。

中國駐芝加哥總領事館18日發布通知，中國東方航空公司19日芝加哥至太原MU7222臨時航班因未獲美國政府批准而延期。中國駐侯斯頓總領事館19日發布通知，中國國際航空公司19日侯斯頓至天津CA996臨時航班因未獲美國政府批准而取消。

中國外交部發言人趙立堅19日表示，擬搭乘臨時航班的中國留學人員有的並不住在航班出發城市，為了乘機已退掉了宿舍或住房，臨時航班推遲給他們帶來極大不便，中國駐美國使領館已協助予以安排和解決。

趙立堅又表示：「我們希望美國從人道主義精神出發，盡快為有關接回學生的航班辦妥相關手續，使中國學生能夠順利回國。」

（綜合報道）