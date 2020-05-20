【蔡英文就職】兩岸納入國安領域　盼與對岸共穩兩岸關係

蔡英文5月20日開始第二個總統任期。她在上午10時在台北賓館發表就職演說，內容着重在台灣內部事務，儘管兩岸部分著墨不多，但重申「和平、對等、民主、對話」八個字，強調不會接受以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，同時遵循《中華民國憲法》，與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務。蔡英文另指出，兩岸正處於歷史轉捩點，雙方都有責任避免對立與分歧的擴大，期盼對岸領導人能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

對照蔡英文2016年首任就職演說中，並未談論到國防問題，今次蔡英文則將兩岸關係明確放進「國家安全」的領域內談，並且先談國防再談兩岸；至於媒體外界多有關注的稱謂問題，綜查蔡英文就職談話全文，共提及49次台灣、1次中華民國台灣，以及4次中華民國，曾經躍上談話卻意涵模糊的「這個國家」自稱，如今則已消聲匿迹。

蔡英文在就職典禮上。（中央社）

蔡英文在演說中表示，從2020年一月迄今，台灣連續兩次讓國際社會驚豔，一是民主選舉，二是防疫成績。蔡英文指出，這次疫情對全球的衝擊既深又廣，它改變了全球政治經濟的秩序，不僅加速、加大了全球供應鏈的重組，重新排列了經濟板塊，也改變了人們的生活和消費型態，甚至也改變了國際社會對台灣和周邊情勢的想像，「這些改變是挑戰，但也是機會」，誰能在疫情過後，複雜詭譎的國際情勢間，掌握機會，誰就能讓國家在世界中脱穎而出。

蔡英文強調，治理國家從來不能依賴激情，而是要在變局中，保持冷靜、指出方向，「過去四年，這一點，我做到了」。

蔡英文表示，下一個四年，在產業發展、社會安定、國家安全、民主深化，這四大面向上，她會超前部署，讓台灣脱胎換骨。在產業發展方面，台灣要抓住時機，在「5+2」產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量，這六大戰略產業，分別是持續強化資訊及數位相關產業發展；發展可以結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業；打造接軌全球的生物及醫療科技產業；發展軍民集成的國防及戰略產業；加速發展綠電及再生能源產業；建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。

台灣總統、副總統宣誓就職典禮結束後，蔡英文（右）送前副總統陳建仁（左）離開。（中央社）

蔡英文指出，在當前的國際局勢中，誰能擺脱依賴，誰就掌握國家生存發展的先機，在未來幾年，她有幾個主要的策略，來全力帶動產業發展。首先是將國內需求，作為基礎能量，來帶動產業發展，這次疫情中，口罩等防疫物資的戰略需求，帶動了相關產業的發展，就是最好的例子，台灣國防產業和再生能源產業，也都能循著類似的模式，加速發展。未來台灣將視各產業的規模及條件，組成國家隊，藉由政府對內部需求的保證，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業，並且拓展到其他市場。

另外，金融支援是產業發展最重要的環節，台灣將採取更靈活的金融政策，持續改革金融體制，運用更多元的金融手段，來協助產業的資金需求；全力打造安全的產業環境，致力維持完善的公衛體系、堅固的國家安全體系、穩定的社會、良好的法治、以及健全的市場；引導產業佈局全球，和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定。蔡英文宣示，「持續推動新南向政策的同時，也會積極開拓其他有潛力的市場，鼓勵廠商前往佈局，為產業的國際合作，創造更有利的條件」。

在社會安定上，蔡英文指出，要更強化健康與防疫安全網，台灣已經是高齡社會，必須強化疫病防治和醫療能量，結合產業，在疫苗和藥物的開發、以及傳染病防治的領域，有更多突破；接着，要把社會安全網的漏洞補起來，尤其近年來台灣有幾起跟「思覺失調症」患者有關的治安事件，引起很多討論，她了解人民的憂慮，會強化社會照顧體系，而對於個案引發的爭議，應該要檢討、優化制度，該修法的地方，就應該著手修正。

2019年1月，蔡英文視察軍營。（網絡圖片）

在國安方面，蔡英文強調，過去四年，她推動國防事務改革、積極參與國際，維持兩岸關係的和平穩定，希望讓台灣在印太地區的和平、穩定與繁榮，扮演更積極的角色，「未來四年，這些政策方向不會改變，我們也會做得更多」。在國防事務改革上，要加速發展不對稱戰力，再來是後備動員制度的實質改革，以及是部隊管理制度上的改善，

國家體制強化及民主深化上，蔡英文說，台灣立法院即將成立修憲委員會，藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值，「而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動」；在司法改革方面，上個任期，她實現了「司改國是會議」的承諾，讓法官法、律師法、憲法訴訟法以及勞動事件法陸續完成修法，這都是改善司法體質的基礎工程，但是司改還在轉型期，現階段的成果，和人民的期待，還有一段距離，她會繼續傾聽各方的意見，不會停下腳步，持續改革。

另外，所有憲政機關，都要持續改革的腳步，行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動，監察院的國家人權委員會，將在八月掛牌成立，它將是台灣落實「人權立國」理念的里程碑，也是監察院轉型的起點」，她也會請九月上任的考試院新團隊，提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。