新冠肺炎｜工信部否認產業鏈外遷：4成外資近期將加大對中國投資

新冠肺炎疫情影響全球產業鏈，外資遷出中國的聲音時有所聞，美國政府官員和國會議員更正在草擬提案，希望推動美國企業將營運或主要供應商遷出中國，包括提供企業稅負優惠、有規劃的補貼和制定新規則等。 中國工信部部長苗圩今日（20日）表示，產業鏈有經濟規律，不以某些人的意志為轉移，更不要更多地摻雜政治因素，違反客觀規律會受到規律的懲罰。 苗圩表示，根據調查，大約有40%的外資企業表示近期還要加大對中國的投資。

在上海的一家台資企業，工人在生產車間工作。（中新社）

苗圩稱，受國際疫情蔓延的影響，中國保產業鏈、供應鏈穩定的工作遇到了較大挑戰。但戰後形成的國際經濟一體化的大趨勢沒有改變，中國主動地融入國際產業的分工體系，發揮了巨大作用。

苗圩表示，總體上看，中國的產業體系完整，特別是中國是一個大市場，這個誘惑力是巨大的，誰要是不顧這種客觀規律，違反客觀規律，那就會受到規律的懲罰。

苗圩指，產業鏈很少是世界一家企業獨自能夠完整供應下來的，「有可能你轉移了，別的企業就進來了，失去的市場再想把它奪回來，那要付出加倍的努力」。

苗圩表示，中方對產業鏈、供應鏈穩定充滿信心。中國對外開放的大政策不改變，反對貿易保護主義、反對單邊主義，立場明確。