【蔡英文就職】執政4周年　你給小英的「香港政績」打幾分？

5月20日，台灣總統蔡英文開始新一輪執政。身為所謂「亞洲民主燈塔」的「帶頭大姐」，相信她對去年的「香港政績」頗為得意。 在這個特殊的日子，不如當個花生友，讓我們考核一下蔡政府4周年的「香港政績」究竟如何。 作者：陳晗銘

○ 考核科目一：港台官方關係 成績：0分或負分

小英一上任，港台官方關係就快速降溫，香港特區政府再沒有高級別官員赴台，港台「小兩會」香港協進會和台灣策進會再也沒有例行會晤，擬於2018年夏天來港履新的台駐港辦事處處長盧長水仍在台灣，台文化部駐港機構光華新聞文化中心主任李惠美等了半年的入境許可，同樣仍無法前來，索性在Facebook上發表一堆對陸委會不作為的抱怨，最後更直接辭職走人。

蔡政府派駐到香港的法務秘書蔡孟潔最終黯然回台。（資料圖片）

港台關係受兩岸關係影響，是必然的，吊詭的是蔡政府不盡力挽救，反而對港府頻頻下手。第一次「下狠手」是先向港府申請一名為蔡孟潔的男子來港，進入台駐港辦事處工作，然後對外公布蔡孟潔來自負責調查間諜滲透等工作的法務部調查局，再給他空降一個「台港合作打擊犯罪」的駐港法務秘書職務，還說是北京同意的。

放眼全世界只有台灣政府這麼「勇武」，公開往外派情報人員，又曝光身分。可惜港台之間的約定沒有合作打擊犯罪這一塊，偷來的終要還，蔡孟潔坐了10個月冷板凳，不獲續發簽證，黯然回台。

第二次「下狠手」是陳同佳案，蔡政府全程配合反修例運動者，不斷指責港府，把自己塑造成唯一關心「受害者」、唯一關心香港人命運的正義角色。然而，在陳同佳自己表態願意赴台接受審判後，蔡政府又立即表示拒絕，成功引發司法界側目。

這種一面向居港台胞博同情，哭訴只有自己「努力維護」港台關係，另一面不斷給港府「穿小鞋」的行為，十分令人費解。

台灣不時有學生團體聲援香港被捕示威者。（林君穎攝）

○ 考核科目二：港台民間關係 成績：25分（滿分100分）

蔡政府全情投入、無限支持反修例，對於香港民眾來說是「得黃失藍」的做法，只得50分；支持黃之鋒，又收留赴台「勇武派」，形同放棄泛民陣營的較溫和派，50分再切半，最後得分25分。

港台民間交往素有歷史淵源，香港社會過去對台灣普遍好感，認為台灣人美、景美、價廉物美。可惜前有Telegram群組指路如何向台駐港辦事處提交棄保潛逃申請，後有台灣長老教會、台獨黨派台灣基進、香港區議員黃國桐公開講解「手足」如何在蔡政府默許下留台——蔡政府不懂珍惜，硬給台灣加上了一個「逃犯天堂」的標籤。

2019年9月，黃之鋒等赴台灣尋求對反修例運動的支持。（資料圖片／中央社）

小英或要辯解，明明支持黃之鋒這樣對外發起連署推動台灣加入世衛及參加世衛大會，對內充當反韓國瑜第一線的「港籍鬥士」，又怎會沒有加分？然而答案是真沒有。

黃之鋒雖廣交國際好友，公開見美國官員的次數或許比蔡政府赴美拜會還多，但他見美國官員時好像總是忘記要為台灣發聲。至於臨近世衛大會召開才匆忙發起連署，目標也僅1萬人，和之前動不動發起的香港人白宮聯署數字相去甚遠。

對蔡政府而言，黃之鋒還會「衝過頭」。去年9月黃赴台求援，預先提出舉辦百萬台灣人撐香港遊行、修訂《難民法》等3大目標。不過，此舉給蔡政府很大難堪，結果修法被婉拒，百萬遊行沒有小英黨羽支持，最終亦只有10萬人參與。

現在，新的4年開始了，希望蔡政府有「績效意識」，不要再做費力不討好的事。