新冠肺炎｜中國駐法大使館Twitter再發漫畫　諷刺特朗普抹黑中國

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，中國與美國之間近期為疫情源頭及負責任的問題交鋒不斷。美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧等人則曾公開表示，新冠病毒是從武漢實驗室流出。 中國駐法國大使館周五（19日）在社交平台Twitter再次上載漫畫，諷刺美國總統特朗普等人在新冠病毒起源問題上對中國進行抹黑。

在題為「Covid-19: Where am I from? 」的漫畫開篇，代表新冠病毒的紫色小人發出質問：我究竟來自何方？然後，代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人七嘴八舌地探討著：病毒或許來自蝙蝠，也可能來自實驗室，但目前尚無定論。

就在眾人討論之際，穿著星條旗背心，髮型神似特朗普的小人出來。他迅速向前，推開一眾科學家和專業人士，喊著：「我知道！」他不斷說著：「中國、中國、中國、中國、中國......」

這時，代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人頭充滿了問號。一直以背影示人的「新冠病毒」回過了頭，露出笑容，說道：「對不起，甚麼？（Excuse me）」

除了這則漫畫以外，駐法大使館當天還發布了另外兩則漫畫。在第一則漫畫中，一位貌似美國國務卿蓬佩奧的角色向一名醫護人員噴灑墨汁。當時醫護人員正用針筒抗擊新冠病毒，而後者正用彈弓攻擊坐在輪椅上，無助地喊著「救命」的老人。

在另一則漫畫中，代表著美國老年人群體的老人正掙扎求助，並已被新冠病毒打倒在地，而穿著西裝的光頭男子卻只顧用機槍不斷向外打著「責怪中國」（Blame China）的彈藥。

中國駐法國大使館早前也在Twitter上載一輯漫畫，諷刺特朗普輕視新型冠狀病毒：

代表地球的壯漢，正大汗淋漓與代表新型冠狀病毒的壯漢在「拗手瓜」。（Twitter）

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據早前報道，中國駐法國大使館15日也在Twitter上載一輯漫畫，並稱「Pourquoi Trump a fui?」（特朗普為甚麼逃跑）。漫畫內容是諷刺美國總統特朗普輕視新型冠狀病毒，以致美國的疫情嚴峻，確診病例數字更「拾級而上」至超過140萬宗。

中國駐法國大使館的另一幅漫畫，諷刺美國共和及民主兩黨無理攻擊中國。（Twitter）

中國駐法國大使館15日又再上載一幅漫畫，諷刺象徵美國共和黨及民主黨的驢子及大象，正不斷「攻擊」代表中國的大熊貓。大熊貓感到困惑之餘，共和及民主兩黨的攻擊同時亦誤中對方。

（綜合報道）