新冠肺炎｜中國駐法大使館Twitter再發漫畫　諷刺特朗普抹黑中國

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延,中國與美國之間近期為疫情源頭及負責任的問題交鋒不斷。美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧等人則曾公開表示,新冠病毒是從武漢實驗室流出。 中國駐法國大使館周五(19日)在社交平台Twitter再次上載漫畫,諷刺美國總統特朗普等人在新冠病毒起源問題上對中國進行抹黑。

在題為「Covid-19: Where am I from? 」的漫畫開篇,代表新冠病毒的紫色小人發出質問:我究竟來自何方?然後,代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人七嘴八舌地探討著:病毒或許來自蝙蝠,也可能來自實驗室,但目前尚無定論。

就在眾人討論之際,穿著星條旗背心,髮型神似特朗普的小人出來。他迅速向前,推開一眾科學家和專業人士,喊著:「我知道!」他不斷說著:「中國、中國、中國、中國、中國......」

這時,代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人頭充滿了問號。一直以背影示人的「新冠病毒」回過了頭,露出笑容,說道:「對不起,甚麼?(Excuse me)」

除了這則漫畫以外,駐法大使館當天還發布了另外兩則漫畫。在第一則漫畫中,一位貌似美國國務卿蓬佩奧的角色向一名醫護人員噴灑墨汁。當時醫護人員正用針筒抗擊新冠病毒,而後者正用彈弓攻擊坐在輪椅上,無助地喊著「救命」的老人。

在另一則漫畫中,代表著美國老年人群體的老人正掙扎求助,並已被新冠病毒打倒在地,而穿著西裝的光頭男子卻只顧用機槍不斷向外打著「責怪中國」(Blame China)的彈藥。

中國駐法國大使館早前也在Twitter上載一輯漫畫,諷刺特朗普輕視新型冠狀病毒:

代表地球的壯漢,正大汗淋漓與代表新型冠狀病毒的壯漢在「拗手瓜」。(Twitter)

據早前報道,中國駐法國大使館15日也在Twitter上載一輯漫畫,並稱「Pourquoi Trump a fui?」(特朗普為甚麼逃跑)。漫畫內容是諷刺美國總統特朗普輕視新型冠狀病毒,以致美國的疫情嚴峻,確診病例數字更「拾級而上」至超過140萬宗。

中國駐法國大使館的另一幅漫畫,諷刺美國共和及民主兩黨無理攻擊中國。(Twitter)

中國駐法國大使館15日又再上載一幅漫畫,諷刺象徵美國共和黨及民主黨的驢子及大象,正不斷「攻擊」代表中國的大熊貓。大熊貓感到困惑之餘,共和及民主兩黨的攻擊同時亦誤中對方。

