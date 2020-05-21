特朗普批「中國某瘋子」卸責　胡錫進：虛構人物取材自華府撒謊者

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國擴散之際，美國總統特朗普（Donald Trump）日前在Twitter發文指責「中國某瘋子」，引發外界關注。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進作出了回應。

一段時間以來，中美兩國在新冠肺炎疫情上爭執不斷。（AP）

5月20日，特朗普發推特宣稱，「中國某瘋子（wacko，又可譯為「怪胎」）剛剛發表了一個聲明，指責除了中國以外的所有人都應該為導致數十萬人死亡的病毒負責」。他接着說：「請向這個笨蛋解釋，是『中國的無能』，而不是其他原因造成了全世界大範圍屠殺。」

對此，胡錫進立即回應稱，「我從沒有聽說中國有這樣的傻瓜說出過這樣的話，所以我有理由懷疑，這個笨蛋是個虛構人物，他的原型就是你的團隊中的某個人，因為你的團隊中撒謊者太多了。」

自新冠肺炎疫情在全球爆發後，美國便多次拋出「中國病毒論」，並指責世界衛生組織偏袒中國，中國官方已數度回擊。

在5月20日，中國外交部發言人華春瑩再在推特連續發佈5條Tweets質問：「到底誰該為美國疫情的暴發負責？」

華春瑩認為，美國的政客們長期標榜自己所謂「民主自由」的優越性，然而此次國內疫情發展到幾近失控的狀態，這讓這些人的謊話「露出了馬腳」。

華春瑩還表示，「順我者昌，逆我者亡」，這難道就是所謂的「美式科學」與「美式民主」嗎？她接着指出一則鐵律，那就是隻有順應時代的發展，才能真正發展壯大。