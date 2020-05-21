兩會2020｜聯想CEO提議將個人電腦列「戰略必需品」：國家應扶持

十三屆全國人大三次會議明日（22日）開幕，身兼人大代表的聯想集團董事長兼CEO楊元慶在今年兩會提案，建議將個人電腦作為「戰略必需品」，以縮減數字鴻溝，並希望國家應該出台促消費扶持和保護政策。

今年兩會，聯想集團董事長兼CEO楊元慶提議將個人電腦列「戰略必需品」。（資料圖片/中新社）

據內媒報道，楊元慶認為，個人電腦的社會生產力和創新工具作用日益突顯。新基建為以個人電腦為代表的消費提供了良好的網絡基礎。但中國個人電腦城鄉滲透率差距明顯，與發達國家差距較大。

為此，楊元慶在題為《關於促進個人電腦消費升級，充分發揮生產力和創新工具作用的建議》中提出兩項建議：一是支持企業應用新技術進行個人電腦產品升級並予以研發支持，提升個人電腦供給質量。二是建議將個人電腦作為戰略必需品，推出相應的促消費政策，縮減數字鴻溝。

在第二個建議中，楊元慶指應該採取個人電腦補貼政策，並將補貼政策向欠發達地區和城市低收入群體傾斜。他建議廣東等省市開始推廣的家電下鄉補貼政策進一步擴大範圍，讓更多的消費者早日掌握先進的生產力和創新工具，推動依託個人電腦產品開展創新創業，提升生產效率，助力欠發達地區的電子商務發展，彌合數字鴻溝。

楊元慶指中國個人電腦城鄉滲透率差距明顯。圖為新冠肺炎疫情期間，福州小學生在家中通過電腦收看直播上課。（中新社）

根據他的建議，補貼資金由各級財政統籌安排和企業讓利共同承擔的方式，直接打折、直接優惠，剔除滿減、疊加計算等複雜的方式，讓消費者受益。

他強調，促進信息產品消費，加大個人電腦等智能設備的滲透率，對於實現消費升級、促進新型信息基礎設施建設、發展智慧經濟、擴大出口、提升教育水平、實現鄉村振興等方面都有巨大的推動作用。

（綜合報道）