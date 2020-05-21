第66次參加全國兩會　人大「活化石」申紀蘭讚網上銷售農產品很好

從山西省長治市平順縣西溝村走出來的申紀蘭，是從1954年至今唯一一位連任十三屆的全國人大代表，年過9旬的她亦被坊間稱作人大「活化石」。今年是申紀蘭第66次參加全國兩會，她受訪表示將繼續關注「三農」（農民、農村、農業）話題。 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，不少農村利用網絡直播，拓寬農產品銷售渠道。曾質疑網絡「誰想上就能上？還是要組織批准呢？」的申紀蘭，如今也一改對互聯網的態度，直言網上銷售農產品很好。

申紀蘭是唯一連任十三屆的全國人大代表。（資料圖片）

據中新社今日（21日）報道，曾獲得全國勞動模範稱號、共和國勛章的申紀蘭兩會前夕受訪表示，她是個農民代表，每天生活在農村，知道農民想甚麼、盼甚麼，今年她還是關注脱貧攻堅、鄉村振興等「三農」話題。

申紀蘭表示，近年平順縣通過網上銷售黨參、花椒等，給農民增加了收入，「我們西溝村也有了電商平台」。她還指出，新時代要有新思想，新時代要有新作為，新時代要有新舉措。對於受疫情影響，農民外出務工受阻、農產品滯銷、生產經營停滯，西溝村20項重點工程亦推遲，申紀蘭表示，大家團結一心就能克服困難。

報道稱，歡送申紀蘭赴京參加全國兩會，成為西溝村一年一度的例行事項。2020年5月14日，在西溝村歡送儀式上，申紀蘭囑咐大家，在家好好幹活，克服疫情影響，「把耽誤的時間找回來」。

2020年是申紀蘭（左）第66次參加全國兩會，她被網民稱為兩會的「活化石」。（新華社）

60多年沒有投過反對票

1954年，申紀蘭當選第一屆全國人大代表；如今，她已連任13屆全國人大代表。此前官媒《人民網》還刊出申紀蘭的專題報道，稱其為「半個世紀的人大代表」。她何以能長盛不衰？申紀蘭解釋說，「我非常擁護共產黨。當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票」，言論在內地網絡引發熱議，外界質疑她只會贊成，沒有立場，不是稱職代表，但她回應，內心擁護的事她就贊成，不擁護的她就不投票。

資料顯示，申紀蘭曾先後受到毛澤東接見、在周恩來家中做客，還和鄧小平一起照過相，江澤民則稱她是「鳳毛麟角」。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、薄一波也接見過她。

《南方都市報》曾報道，申紀蘭不上網，也不明白互聯網是怎麼回事，但對互聯網有些意見。她認為有些人在網上看了不正當的東西，就毒害青年了。

我有個想法，網也應該有人管，不是誰想弄就能弄，就跟人民日報一樣，外國那些人那是瞎弄的，咱不能這樣，咱要按照原則去弄，不要好的弄成壞的了，想說什麼就說什麼，咱是共產黨領導下的社會主義國家……這個網，你誰想上就能上？還是要組織批准呢？ 申紀蘭

基於這種想法，申紀蘭在2012年「兩會」上提交建議的主題為「文化改革也要政治掛帥」。申紀蘭還曾表示，人大代表在選舉過程中與選民交流不合適，「我們這是靠民主選舉的，你交流就不合適」。她亦高度評價中國的養老保險制度：「能得到養老保險金，只有社會主義國家才能做到這一點，我感到非常高興。」

申紀蘭一直以來關注「三農」問題。（資料圖片）

2013年1月，申紀蘭當選第十二次全國人大代表時，山西共青團官方微博公開炮轟「山西申紀蘭連續12次成為人大代表！這是對人民代表大會制度的公開褻瀆！反右你代表，文革你代表，任何時候你都代表，可你就是一次也沒有代表過人民！你既然是『人民代表』，我作為有選舉權的公民，我反對！試問你是怎樣被選舉的？你究竟代表誰？」。隨後官方即澄清，該篇微博不代表山西團省委觀點，純屬「操作失誤」。

稱習近平是人民「主心骨」

申紀蘭曾激動稱讚中共總書記習近平是人民的「主心骨」（指依靠的核心力量）：「習近平總書記是個好書記，是為人民服務的好書記。習近平總書記抓艱苦奮鬥，支持群眾，愛護群眾，要在中國消除貧困，作為一個農民，我對他的政策非常擁護。特別是十八屆六中全會，提出了以習近平同志為核心的黨中央，我們很高興，這下子，全國人民有了主心骨了！」

據悉，申紀蘭的提案多是圍繞農村問題或她的選區發展而提出，2018年12月18日舉行的慶祝改革開放40周年大會上，申紀蘭被授予改革先鋒稱號，並獲評「初心不改的農村的先進模範代表」。

2019年9月17日，國家主席習近平簽署主席令，授予申紀蘭「共和國勛章」 。在授獎儀式上，申紀蘭成為第一個上台領獎的人，官方描述稱，申紀蘭是初心不改的農村先進模範。

（綜合報道）