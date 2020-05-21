【兩會2020】人大發言人張業遂：中國不存在「隱性軍費」問題

第十三屆全國人大三次會議將於5月22日開幕。今天（21日）晚上，十三屆全國人大三次會議大會發言人張業遂就大會議程及人大工作相關問題回答中外記者提問。 每年中國兩會，國防預算都倍受外界關注。對此，張業遂表示，國防預算都由全國人大審查批准，清清楚楚，不存在什麼「隱性軍費」問題。

在今天的新聞發布會上，日本富士電視台記者提問指：「外界對於中國軍費缺乏透明度多次表示關切，中國的國防預算每年都有增加，中國今年預算會達到多少規模呢？疫情影響下，中國國防預算是否相應減少？」

2019年國慶閱兵展示的東風-41戰略導彈。（資料圖片）

對此張業遂回應表示，中國奉行防禦性國防政策。中國的國防開支無論總量、人均還是佔國內生產總值的比重，都是適度和克制的。從世界範圍看，中國國防費佔國內生產總值的比重多年保持在1.3%左右，應該說大大低於2.6%的世界平均水準。如果與第一大軍費開支國相比，2019年中國國防費總量只相當於它的四分之一，人均只相當於它的十七分之一。

張業遂指出根據中華人民共和國預算法，每年國防預算都由全國人大審查批准。從2007年起，中國每年都向聯合國提交軍事開支報告。錢從哪裡來，到哪裡去，清清楚楚，不存在什麼「隱性軍費」問題。

張業遂表示，如果與第一大軍費開支國相比，2019年中國國防費總量只相當於它的四分之一，人均只相當於它的十七。（新華社）

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）4月27日發佈的《全球軍事支出趨勢》年度報吿顯示，2019年全球軍費支出前10位的國家為：美國、中國、印度、俄羅斯、沙特阿拉伯、法國、德國、英國、日本、韓國。

但國際貨幣基金組織預測，受新冠肺炎疫情全球流行的影響，2020年全球經濟可能會出現3%的負增長，全球軍費支出勢必受到各國經濟下滑的影響，未來短期內可能難以繼續保持增長態勢。

2019年中國國防預算為1.19萬億人民幣，國防預算增長率為7.5%。2018年則是8.1%。這是中國國防預算連續4年降至兩位數以下。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進5月18日發文稱，他個人建議要在今年保持軍費正增長。胡錫進在文章中列出保持軍費增長的3大理由。他表示，首先，大多數經濟學家都預測中國經濟2020全年實現正增長，中國軍費今年正增長有經濟基礎。

其次，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊了全球化的格局和世界秩序，美國變得前所未有地狂躁。中國需要更強大的軍事力量作為威懾，確保美國不敢將那些衝動肆意付諸實施。

第三，中國軍費佔國內生產總值（GDP）比例常年遠低於全球平均水平，由於美國將中國確定為頭號戰略競爭對手所導致的安全形勢的根本性變化，中國軍費達到不低於GDP的2%，將是中方不得不進行的調整。

有關軍費問題，中國外交部曾表態稱，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。另一方面，外交部也曾強調，中國的軍事手段和加強軍事力量是維護自身安全和國家利益的重要途徑，也有利於維護世界和平和地區穩定。