【兩會2020】汪洋工作報吿未提「反台獨」　台學者：重點看習李

因新冠肺炎疫情推遲了兩個多月的全國政協會議，21日在北京開幕。中共政治局常委、中國政協主席汪洋在會議上作工作報吿，涉台內容着墨減少，引發外界關注。

除了回顧2019年工作，汪洋在政協工作報吿中談及新冠肺炎疫情，並表示常委「會積極投身抗擊新冠疫情鬥爭」。

值得關注的是，報吿中對兩岸議題描述並不多，在安排2020年政協對台工作時，僅強調「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」，未見涉「九二共識」及反對「台獨」等表述。

在2019年的政協報吿中，港澳台部分約220字，對台部分着重中共總書記習近平2019年1月2日的《吿台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，並提及堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」等表述。

對此，有學者分析稱，如今台灣的政治形勢、島內政黨在兩岸關係上的定位都有一些變化，這情況下再談堅持「九二共識」，恐怕現實意義並沒有那麼大。

對於政協報吿未提「九二共識」，台灣淡江大學中國研究所副教授張五岳分析說，今年的政協工作報吿主要是總結過去一年，新時代下的政協做了什麼，以及政協在2020年的後疫情時代，能夠或必須為中國做出什麼新貢獻，港澳台議題並非主要重點，僅簡列工作成果亦屬正常。

張五岳表示，觀察焦點是全國人大會議的總理李克強政府工作報告內容，或是習近平參加各省市人大團時是否會提台灣，部長通道是否安排國台辦主任劉結一談兩岸，還有人大會閉幕後的總理記者會是否安排提問台灣相關問題。

（綜合報導）