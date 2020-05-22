【兩會2020】李克強工作報告未提全力支持港澳政府及特首依法施政

十三屆全國人大三次會議今日（22日）上午在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。 涉及港澳部分，李克強今年提到，要建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任。但與往年比較，今年未提到全力支持港澳政府及特首依法施政。

國務院總理李克強在今年的政府工作報告中表示，要建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。（01直播截圖）

在今年的工作報告中，李克強表示，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任。支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

而在去年的工作報告中，李克強同樣提到，要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針。「嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政」這句今年則沒有出現。

此外，李克強去年還說，支持港澳抓住共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作，堅信香港、澳門一定能與祖國內地同發展共進步、一定能保持長期繁榮穩定。

（綜合報道）