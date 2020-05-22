【兩會2020】李克強對台獨強硬表態　未提「九二共識」

十三屆全國人大三次會議5月22日在北京開幕，國務院總理李克強作政府工作報吿。值得注意的是，李克強工作報告談及兩岸關係時，雖然強調要反對和遏制台獨，但並未提「九二共識」。 此外，李克強去年提到，要「推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」，今年則變成「促進統一」。

李克強今日表示，要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。他說，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣民眾福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣民眾共同反對台獨、促進統一。

5月22日，第十三屆全國人民代表大會第三次會議在北京人民大會堂開幕。（新華網）

5月21日，政協主席汪洋工作報吿涉台內容就已經有所減少。汪洋報吿中，在談及2020年政協對台工作時，僅強調「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」，同樣未見涉「九二共識」及反對「台獨」等表述。

「九二共識」是各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識。中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話中指，「九二共識」核心含義是大陸和台灣同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。兩岸不是國與國關係，明確界定了兩岸關係的根本性質。

「九二共識」首次在大陸方面的政府工作報告中出現是在2009年，即馬英九執政的第一年。

台灣總統蔡英文5月22日發表就職演講。（中央社）

另一方面，在台灣，蔡英文在5月20日的第二任總統任期就職演說中，同樣對兩岸關係着墨不多。她僅重申以《中華民國憲法》、《兩岸條例》處理兩岸事務，但相較四年前，少了「九二會談的歷史事實」。

對此，台陸委會主委陳明通表示，歷史已經翻頁，九二共識不需要再去討論，「就等大陸跟上來」。他認為，「九二共識」吵到現在都沒有共識，不能把兩岸基礎放在各說各話的事情上。

此後，大陸國台辦等單位紛紛就蔡英文演講發言，強調「九二共識」的重要性。如國台辦發言人馬曉光就表示，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎。「一些政客製造兩岸對立，阻撓兩岸交流合作，企圖從地理和法理上切割台灣與大陸的關係」。

馬曉光強調，「台獨」是逆流，是絕路。他用三個「絕不」強調中方的態度：「絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」，「絕不容忍任何分裂國家的行為」，「絕不容忍任何外部勢力干預中國內政」。