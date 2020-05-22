【兩會2020】五月舉行兩會有先例　香港記者1984年首次獲邀採訪

全國兩會一般在每年3月召開，惟今年受新冠肺炎疫情影響延至5月下旬舉行，打破22年慣例。 翻查歷史資料，兩會在5月份舉行並非首次，1984年的六屆全國人大二次會議就曾於5月5月15日至31日在北京舉行，那一年也是香港記者首次參加兩會。

2020年5月22日，第十三屆全國人民代表大會第三次會議在北京人民大會堂開幕。（新華社）

中華人民共和國憲法規定，「全國人民代表大會會議每年舉行一次」。《中國人民政治協商會議章程》規定，「中國人民政治協商會議全國委員會全體會議每年舉行一次」。而對於每年全國兩會召開的具體時間，憲法和相關法律法規都沒有作出明確規定。

縱觀全國兩會每年的召開時間可以發現，1985年起兩會才開始固定到3月召開。此前，從年初到年中，到年末，歷年全國兩會的召開時間都不同。例如1959年是在4月召開，1960年和1962年是在3月開幕，1979年是在6月召開， 1980年是在8月底開幕，1982年是在11月底開幕。而1984年的召開時間和今年一樣，也是在5月份。

1984年的六屆全國人大二次會議。（資料圖片）

根據資料，原新華社香港分社常委牛釗回憶稱，1984年5月18日，政協宴請首次抵京參會的香港記者，由周恩來妻子、時任全國政協主席鄧穎超主持。當時有記者向鄧穎超獻花，但她接到後沒有收下，稱要「借花獻佛，將這束花送給港澳記者，祝你們身體健康，工作順利」。

此外，與記者們在迎客松屏風前拍照留念時，旁邊的工作人員要求兩側的記者用手挽住鄧穎超，以示親切狀。鄧穎超則把兩記者的手輕輕推開並低聲說：「這樣照相不好看，還是雙手下垂站直才好。」

鄧穎超當時還談起記者工作，自稱對新聞工作一直很羡慕，可以採訪各種事，接觸各種人，並讓記者帶話，「你們在香港可以接觸到許多台灣同胞。我請你們帶句話，歡迎台灣同胞常來內地看看，也歡迎台灣記者來北京採訪。」這次政協會議，香港記者對鄧穎超作了較為集中的報道。

圖為1984年5月25日，鄧小平會見港澳記者，談中國在香港駐軍問題。（廣安日報）

另據內媒《今晚報》報道，1984年兩會期間還發生了一件號稱震驚中外的「香港駐軍事件」，並稱「鄧小平為之大發雷霆」。

報道指，當時正值中英兩國解決香港問題的談判期間，香港記者當年參加兩會時到處采訪，打探中央關於香港問題的立場、決定。前外交部長、時任全國人大常委會副委員長的黃華在《親歷與見聞：黃華回憶錄》中說：「被邀請來的香港記者極想捕捉到一點有關中央對香港回歸問題談判的信息，其中焦點之一就是回歸後人民解放軍是否進駐香港問題。香港記者趁人大會議期間香港各界人士同中國高層人士聚集的時機，見到黨和國家領導人就劈頭蓋臉地提問。」

據悉，早在1982年9月，鄧小平在人民大會堂面對來訪的英國首相英戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）就提出：「中國政府有權在香港駐軍。」 但在1984年兩會期間，有記者問耿飆副委員長：「香港老百姓怕駐軍，你們中央是不是一定要在香港駐軍？」耿飆作了含糊其辭的回答：「我們可能不一定駐軍吧。」

翌日香港報紙就刊登，香港不必駐軍，是「中國政府的意見」，以及「中共前國防部長說，香港恢復後，中國將不派軍隊進駐香港」。當時還有人認為，關於香港是否駐軍問題，中國的政策變了，鄧小平說的不算了。

報道指，當年的人大會議閉幕後，鄧小平與參加兩會的港澳代表和委員見面，並安排了記者現場采訪。當時他得知耿飆曾答覆香港記者說「可以考慮不派軍隊進駐」後十分生氣，「他有甚麼資格對記者說那樣的話？以後，有關香港問題，我說了算」。

鄧小平當日還對香港記者說：「趁這個機會，我要對記者們說幾句話。你們出去給我發一條消息，就說耿飆，耿飆講這個（可以考慮不派駐軍）是胡說八道。你們給我辟個謠。」

1984年5月25日，鄧小平在北京同港澳出席六屆全國人大二次會議的代表、出席全國政協六屆二次會議的委員和前來採訪這兩個會議的港澳記者合影。（中國記協）

【話你知．為什麼「兩會」通常要在3月召開？】

官媒稱，這是在「總結經驗、遵循慣例的基礎上」確定的。因為，批准政府工作報告和預算報告是全國人大的重要職責，每年第一季度的預算支出較多，佔全年支出的三分之一，全國人大批准預算不能太遲。中國政府的財政年度以自然年度計算，如果全國人大開會太早，相關數據統計不上來，只依據前一年度的情況制定預算，又會出現不準確的結果。把「兩會」定在3月舉行，恰恰可以給統計和總結留出時間。

除了涉及換屆選舉的一次會議一般為兩個星期（14-15天）外，歷年「兩會」會期一般控制在10至12天左右。但今年受新冠肺炎疫情影響，會期縮短到只有一周，但未算史上最短。歷史上全國兩會會期回顧：

今年受新冠肺炎疫情影響，兩會會期縮短到只有一周。圖為5月22日，第十三屆全國人民代表大會第三次會議開幕。（新華社）

歷史上會期最短的一次全國人大會議是1975年舉行的四屆全國人大一次會議，大會1月13日開幕，1月17日閉幕，只開了5天。

歷史上會期最短的一次全國政協會議是1949年10月9日舉行的全國政協一屆一次會議，因為開國大典前的9月21日至9月30日剛剛舉行過中國人民政治協商會議第一屆全體會議，所以一屆一次會議只開了1天。

歷史上會期最長的一次全國人大會議是1955年舉行的一屆全國人大二次會議，大會從7月5日到7月30日，歷時26天。

歷史上會期最長的一次全國政協會議是1962年舉行的全國政協三屆三次會議，大會從3月23日到4月18日，歷時27天。