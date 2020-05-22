【港版國安法】駐港公署：沒有國家允許國土存在「不設防」的城市

外交部駐港公署發言人今日（22日）表示，十三屆全國人大三次會議審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（下稱「港版國安法」），不僅是堵塞香港國家安全法律漏洞、切實維護國家主權安全的必要之舉，而且有利於維護香港長期繁榮穩定，有利於確保「一國兩制」行穩致遠。 駐港公署指出，沒有任何國家會對嚴重危害國家安全的行為坐視不管，會允許自己的國土上存在「不設防」的城市，會容忍外國敵對勢力肆意插手本國內政。

駐港公署發言人稱，國家安全是國家生存與發展的基本前提，是一個國家的頭等大事。國家安全立法是一國行使和維護主權的體現，符合國際法和國際通例。世界上無論是單一制國家還是聯邦制國家，國家安全立法都屬於國家立法權力；無論是普通法國家還是大陸法國家，都制定有國家安全法，或在其法律中明訂條文防止和懲治危害國家主權、領土完整和安全的行為。

港版國安法：第十三屆全國人民代表大會第三次會議5月22日於北京召開。（Reuters）

發言人指出，基本法已經頒布30年，香港已經回歸23年，但內外反中亂港勢力無視香港已經回歸中國的現實，企圖將香港當作獨立半獨立的政治實體，當作對內地進行分裂、顛覆、滲透、破壞的橋頭堡，故意歪曲「一國兩制」，歪曲基本法的宗旨和內容，百般阻撓23條立法。

發言人續指，自非法「佔中」和「修例風波」以來，「港獨」和本土激進勢力活動更加猖獗，公然鼓吹「香港獨立」、「光復香港」等主張，甚至叫囂「武裝建國」、「廣場立憲」、乞求外國勢力干預、制裁香港，大搞「社會攬炒」、「經濟攬炒」、「政治攬炒」，暴力恐怖活動不斷升級。外部勢力赤裸裸插手香港事務，公然勾結和支持香港反對派和極端暴力分子從事反中亂港活動。

駐港公署稱，自非法「佔中」和「修例風波」以來，暴力恐怖活動不斷升級。（資料圖片）

發言人強調，上述行徑已經嚴重威脅中國國家主權、統一和領土完整，嚴重危害特區政權安全和公共安全，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，對中國國家安全構成重大而緊迫的現實危害，香港已成為中國國家安全的一個突出風險點。

強調履行國安指責時會遵循法定程序

發言人又指，在履行維護國家安全職責時會嚴格按照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序，不會損害任何合法權益。中央政府堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，堅持依法治港，將繼續依法保護各國在港合法利益，依法保護外國投資者在港合法利益，支持各國在經貿、文化、旅遊等領域同香港保持和發展關係，支持香港開展對外交往與合作，鞏固香港國際金融、貿易、航運中心地位。

發言人重申，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。維護香港長期繁榮穩定、確保「一國兩制」行穩致遠符合包括國際社會在內的各方共同利益。希望國際社會恪守不干涉內政、相互尊重主權和領土完整等國際法原則和國際關係基本準則，全面準確理解並以實際行動支持「一國兩制」，客觀公正看待全國人大決定，尊重和支持中方依法在港維護國家安全的努力，不以任何方式干預香港事務、干涉中國內政。

（外交部駐港公署）