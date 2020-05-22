港版國安法｜中央政法委：釋放嚴懲反中亂港、斬斷黑手的強烈信號

今日（22日）是全國人大開幕首日，全國人大常委會副委員長王晨作關於《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（下稱「港版國安法」）的說明，議案提交大會審議。 當日，中央政法委在微信公眾號「中央政法委長安劍」發文指出，有關議程釋放了嚴懲反中亂港、斬斷黑手的強烈信號。

中央政法委指出，國家安全覆蓋中國的每寸土地，銅牆鐵壁之間，不容有任何短板存在。這份議案，針對的就是香港這塊國家安全的「短板」，填的就是香港這塊國安法律的「窪地」。

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文章稱，國家最高立法機關行使憲法賦予的職權，審議涉港議案，理所應當，權威性和正當性毋庸多言，維護國家安全的內容已然傳遞出強而有力的信號：審議這份議案，就是要嚴厲打擊反中亂港，威懾宵小。這份議案明確宣告世人，國家不僅有能力，更有決心果斷驅散香港的黑霧。

文章警告，在香港大行恐怖、分裂之徒，切不要以為自己可以遊走於法律漏洞之間趁亂作惡渾水摸魚，如今整套維護國家安全的法律制度和執行機制即將建立，就是要給暴徒、野心家們劃定一條醒目的紅線：勿謂言之不預，如若踰越半步，必定嚴懲不貸。

文章續指，審議這份議案，就是要再次宣示中央對香港的全面管治權。「一國兩制」因統一而生、為統一而在，核心是「一國」，打着「兩制」的旗號危害國家主權和領土完整，是國家決不能容忍一分一毫的行為。香港是中國的香港，香港治權是國家政權的一部分，絕不容有半點閃失。

文章強調，一些境外勢力，片面歪曲「高度自治權」，惡意無視「全面管治權」。（資料圖片／曾梓洋攝）

指法案保護港人正常生活

文章強調，一些境外勢力，片面歪曲「高度自治權」，惡意無視「全面管治權」。他們通過代理人煽動民意，割裂社會，在香港製造動盪與對立，大搞「顏色革命」，妄圖動搖顛覆中央對香港的主權和治權，把香港變為受境外勢力控制的「自治領」，讓香港成為搞垮中國的「突破口」。歪曲解讀「港人治港」的別有用心之徒，切不要以為香港事中央不能管不好管不敢管，如今提出這份議案，就是堅決不讓香港變為一個在「民主」幌子下反對中央的基地，這是中央一以貫之的政治底線：此刻亮劍，斬的是外部勢力觸碰底線的黑手。

文章又指，審議這份議案，就是要保護港人正常生活，保護香港的未來。清朗的天空被灰暗籠罩，繁榮的香港遭到劇烈衝擊，在其中深受其害的，無疑是香港數百萬普通市民——被私利綁架，被暴力侵襲，在「攬炒」的嘶吼中，數百萬人的生計與香港曾經的繁華、安全、文明、法治一同墮入深淵。他們必須得到堅強有力的保護。

文章最後指，唯有築牢國家安全的堤壩，恢復香港社會的穩定，才是民生再出發的基礎，這是社會共識，更是民之所盼、民心所歸。如今建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制已引弦待發，「將如一支金箭刺破黎明前的黑暗，香港往日繁榮必將在未來更加光彩奪目」。

（中央政法委長安劍）