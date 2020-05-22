【兩會2020】疫情後的中國會如何提振經濟？

十三屆全國人大三次會議今日（22日）上午在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克強在大會上作政府工作報吿。由於新冠肺炎疫情影響，中國經濟受到巨大衝擊，外界十分關注中國將怎樣提振經濟。

在李克強的報吿中，他並沒有給出今年硬性的經濟增長指標，而是提出了一些具體恢復經濟的措施，其總體特點是，仍保持了相對謹慎的財政擴張政策，同時把重點放在穩定就業、提振居民消費和對企業的税收減免上。

李克強在報吿中說，「保障就業和民生，必須穩住上億市場主體，盡力幫助企業特別是中小微企業、個體工商戶渡過難關」。在支持企業發展上，報吿提出加大減税降費力度，放水養魚，幫助企業紓困發展。比如今年繼續執行下調增值税税率和企業養老保險費率等制度，新增減税降費約5000億元。

同時，報吿還提出要在常態化疫情防控下，調整措施、簡化手續，促進企業全面復工復產、復市復業。放寬小微企業、個體工商戶登記經營場所限制，優化民營經濟發展環境，清理廢除與企業性質掛鈎的不合理規定，並限期清償政府機構拖欠民營和中小企業款項，更好服務中小微企業。

4月22日，在廣西隆林各族自治縣脫貧奔康產業（就業）園，一家服裝生產企業員工正在生產作業。（新華社）

其次，報吿中提出了如何提振消費的政策。李克強說，中國內需潛力大，要深化供給側結構性改革，「突出民生導向，使提振消費與擴大投資有效結合、相互促進。」具體來說，就是通過穩定就業，促進民眾增收，來提高居民消費意願和能力。而對受到疫情影響沉重打擊的餐飲業、商場、文化、旅遊等行業，也提出了促進其恢復發展的措施。此外，養老、電商、農村消費，也被列入政策重點支持發展的對象。

而在政府投資方面，報吿提出了擴大「有效投資」。具體來說，就是發行地方政府專項債券3.75萬億元，重點支持既能促進消費惠及民生，又能調整經濟結構，增強發展後勁的新型基礎設施建設和新一代信息網絡，包括5G應用、充電樁、新能源汽車等，以及對新型城鎮化的建設。

至2019年底，中國新能源汽車充電樁已有122萬個，預計今年還將新增公共樁約20萬個、私人樁超過40萬個。 （中新社）

有分析指出，中國政府的財政擴張政策近些年來十分謹慎，為應對新型冠狀病毒的影響，此前中國只宣布了約2.6萬億元人民幣的財政措施，約佔中國GDP的2.5%，這包括失業保險金和税收減免的財政措施。這一比例遠低於其他許多主要經濟體，比如美國的2.3萬億美元（佔GDP的11%）的刺激計劃，德國將提供包括1560億歐元（佔GDP的4.9%）的新增政府支出。

近些年中國經濟債務問題嚴重，中國政府推動降低債務水平的政策，防範總體性金融風險，調整經濟結構。因此，在這幾年儘管中國遭遇貿易戰和新冠肺炎疫情的雙重壓力，仍然堅持既定的調結構方針，而不是重回此前的經濟刺激方案。

這也是這次中國政府工作報吿中堅持將減税、穩就業和促進消費作為重點的原因。但中國的疫情防控仍在進行，消費領域顯然還亟待迅速恢復。這或許是接下來中國政府的中心工作。