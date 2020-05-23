【兩會2020．觀察】人大主席團成員揭秘　總人數較去年減少兩人

內地官方日前已公布十三屆全國人民代表大會第三次會議主席團和秘書長名單，名單中的諸多細節變化引發外界關注。 2020年人大主席團的人數為174人。與2019年相比，人數上減少了兩人。

5月21日晚，十三屆全國人大三次會議在北京舉行預備會議，選舉大會主席團和秘書長，表決會議議程草案。（中新社）

從主席團的組成來看，有中央政治局常委，也有來自人大系統、地方黨政系統、相關部委、軍隊系統的人員。主席團中有5位中共中央政治局常委，分別是習近平、栗戰書、汪洋、王滬寧和趙樂際，還有國家副主席王岐山。

14位全國人大常委會副委員長，王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更．依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華，全國人大常委會秘書長楊振武，以及全國人大10個專門委員會的主任委員也在主席團名單之中。

在主席團中，還包括有中央和國家機關工委書記丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中組部部長陳希、中央政法委員會書記郭聲琨、中宣部部長黃坤明、中央統戰部部長尤權、副部長鄒曉東、外交部部黨委書記齊玉、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應。

據內地傳媒《北京青年報》旗下的微信公眾號「政知圈」的文章指，在地方層面上，內地31個省區市的省級黨委書記均在名單之列，其中陳潤兒、樓陽生、應勇是新面孔。

跨省到湖北，履新省委書記的應勇是主席團的新面孔。（中新社）

2019年10月，時任河南省省長陳潤兒履新寧夏回族自治區黨委書記。同年12月，時任山西省省長樓陽生晉升為省委書記。2020年2月，時任上海市市長應勇跨省到湖北，履新省委書記。

但與2019年相比，2020年的主席團中還有幾人不在名單中，例如李紀恒、蔣超良，以及逝世的中國科學院地質與地球物理研究所研究員萬衛星。2019年10月，時任內蒙古自治區黨委書記的李紀恒轉任民政部部長。至於蔣超良，他在2020年3月被免去湖北省委書記的職務，同月再辭去湖北省人大常委會主任職務，至今去向未明。

蔣超良在2020年3月被免去湖北省委書記的職務，同月再辭去湖北省人大常委會主任職務，至今去向未明。（中新社）

主席團中還有幾人來自軍隊，包括有中央軍委副主席許其亮、張又俠、中央軍委紀律檢查委員會書記張升民、中央軍委政治工作部主任苗華、 中央軍委聯合參謀部參謀長李作成。此外，主席團中亦有企業以及體育界，例如有中國國鐵集團董事長陸東福，中國一汽董事長兼黨委書記徐留平、游泳奧運冠軍葉詩文等。

據介紹， 全國人民代表大會主席團的名單草案由全國人大常委會在全國人民代表大會會議舉行前提出。經各代表團審議後，提請全國人大預備會議選舉產生。主席團的成員必須是本屆全國人民代表大會的代表，涵蓋各方面人士。全國人民代表大會會議舉行前，召開預備會議，選舉主席團和秘書長，通過會議議程和關於會議其他準備事項的決定。大會主席團主持全國人民代表大會會議。主席團的決定，由主席團全體成員的過半數通過。