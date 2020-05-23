港版國安法．懶人包｜一文了解國家安全三大機構、13類打擊對象

十三屆全國人大三次會議周五（22日）上午開幕，議程包括審議「港版國安法」，草案主要針對4類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、外部勢力干預。人大常委會副秘書長王晨同日上午解說草案時，提到中央維護國家安全的機關，可在港建立機構，依法履行維護國安職責。 中國負責國家安全的機構有哪些？其內部架構和職能分別為何？國家安全工作主要打擊對象是哪些類別人群？《香港01》透過8大Q&A助讀者了解。

Q1：負責國家安全的機構有哪些？

中國負責國家安全工作的機構主要有3個，分別是國家安全部（國安部）、中央國家安全委員會（國安委）和公安部國內安全保衛局（國保）。國家安全部是國務院主管國家安全的組成部門，垂直領導全國國家安全機關。

今年全國人大將審議「港版國安法」草案，其中第4點提到，中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構。（路透社）

Q2：國安部內部架構是怎樣的？

1983年7月，原中共中央調查部整體、公安部政治保衛局部分、中共中央統戰部部分、國防科工委部分合併成立國家安全部。

國安部內設機要局（一局）、國際情報局（二局）、政經情報局（三局）、港澳台地區情報局（四局）、情報分析通報局（五局）業務指導局（六局）、反間諜情報局（七局）、反間諜偵察局（八局）、對內保防偵察局（九局）、對外保防偵察局（十局）、情報資料中心局（十一局）、社會調查局（十二局）、技偵科技局（十三局）、技術偵察局（十四局）、綜合情報分析局（十五局）、影像情報局（十六局）、企業局（十七局）、反恐局（十八局），共18個情報機構。

Q3：國安部的主要職能為何？

主要職能包括情報收集分析、反間諜、政治保衛等，是中國最大和最活躍的對外情報機構，也部分參與國內安全事務。

甚麼是國家安全？國家安全包含哪些面向和具體內容？中華人民共和國憲法及法律如何對國家安全作出規定？按此了解：港版國安法．懶人包｜國家安全涵蓋範疇廣 一文了解16類基本內容

國家安全包括政治安全、國土安全、軍事安全等多方面內容。（資料圖片）

Q4：中央國家安全委員會的工作職能是甚麼？

中央國家安全委員會，簡稱國安委，是中共中央決策和議事協調機構，負責國家安全工作。2014年1月24日設立。國安委向中央政治局、中央政治局常務委員會負責，統籌協調涉及國家安全的重大事項和重要工作。

Q5：國安委由誰領導？

國安委主席為國家主席習近平，副主席為國務院總理李克強和全國人大常委會委員長栗戰書。中央國家安全委員會的辦事機構，是中央國家安全委員會辦公室，設在中共中央辦公廳。日常事務由中央辦公廳負責。國安委辦公室主任，由中辦主任丁薛祥兼任。

Q6：國安委統一政治領導哪些部門？

中央國家安全委員會雖然「不是國家機構」，也「不是政府部門」，但作為中共黨內領導機關，把對外的國家安全和對內的國家安全結合在一起，統一政治領導公安、武警、司法、國家安全部、解放軍總參謀部二部三部、總政治部的聯絡部、外交部、中央外宣辦等部門。

Q7：公安部國內安全保衛局的內部架構如何？

公安部國內安全保衛局是公安部內設職能局，又稱公安部一局，前身是公安部政治保衛局。對外加掛公安部港澳台事務辦公室、公安部警務保障企業管理辦公室等牌子。

公安部國內安全保衛局設定如下機構：綜合處、情報基礎信息處、對外聯絡處、社會調查處、基層基礎工作指導處、民族宗教領域案件偵察處、反顛覆破壞偵察處、境外非政府組織管理辦公室、技術支援與訓練處（四局技術支援與訓練處）、十一處（四局十一處）、信息化處。

《港版國安法》針對的活動包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港事務的活動。圖為反修例期間的集會人士揮動反修例及英國國旗。（廖雁雄攝）

Q8：國內安全保衛局的主要打擊對象有哪些？

一、在中國進行顛覆滲透破壞活動的境外敵對勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力、宗教極端勢力、宗教滲透組織、會道門、邪教、黑社會組織和人員及其在境內建立、發展的組織和人員；

二、勾結外國，危害國家主權、領土完整和安全的組織和人員；

三、組織、策劃、煽動、實施分裂國家，破壞國家統一的組織和人員；組織、策劃、煽動、實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度的組織和人員；

四、為境外的機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或者情報，以及非法獲取或非法持有國家秘密的組織和人員；

五、資助境內組織和個人實施危害國家安全活動的境內外組織和人員；

六、組織、策劃、煽動、實施暴力恐怖活動或製造、傳播恐怖信息以及揚言進行恐怖活動，危害中國安全和社會政治穩定的組織和人員；

七、破壞民族團結、煽動民族仇恨、挑起民族糾紛的組織和人員；

八、以破壞憲法確定的基本政治原則為宗旨的非法組織、非法刊物；

九、有危害國家安全和社會政治穩定行為或嫌疑的各種秘密結社、自發組織刊物、及骨幹成員；

十、利用互聯網從事危害國家安全和社會政治穩定的組織和人員；

十一、利用社會矛盾、社會熱點問題，製造謠言，煽動群眾破壞社會政治穩定的組織和骨幹人員；

十二、對社會嚴重不滿，有鋌而走險、進行危害國家安全和社會政治穩定活動嫌疑的人員；

十三、其他有危害國家安全和社會政治穩定活動或嫌疑的組織和人員。