【港版國安法】回應蓬佩奧　環時：敲響美國干涉香港事務的喪鐘

十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」，重點針對四類行為，分別為分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務，並將會透過放入《基本法》附件三在香港實施。 「港版國安法」的消息公布後，隨即惹起不少爭議聲音，當中包括立法是破壞「一國兩制」等。《環球時報》的最新一篇評論文章就提到，對於美國國務卿蓬佩奧認為，中國政府繞開香港立法會的做法，是「敲響了香港高度自治的喪鐘」，「我們要說的是，喪鐘的確敲響了，但它是美國對香港事務肆意干涉的喪鐘」。

文章稱，香港無法完成相關立法，就需要全國人大依法賦權擔負工作，「讓迷失了方向的香港找回自己作為中國特別行政區的憲制坐標」。（中新社）

文章指，香港回歸至今仍未能完成《基本法》第23條立法，一方面香港一些極端反對勢力煽動市民抵制，另一方面就是英美等多國長期支持抵制，令香港輿論對此有「連提都不能提的偏執價值取向」，「沒有國家安全法的約束成為香港各種混亂愈演愈烈、價值體系愈來愈偏離正軌的最大原因之一」。

文章稱，制定「港版國安法」是確保「一國兩制」不脫軌必不可少的保障，「是給香港高度自治繫上一條安全帶」。香港無法完成相關立法，就需要全國人大依法賦權擔負工作，「讓迷失了方向的香港找回自己作為中國特別行政區的憲制坐標」。文章又認為，此舉的法理邏輯十分明確，現實緊迫性也很清楚，「所謂破壞『一國兩制』、扼殺香港高度自治，這是把美國利益作為價值原點的歪理邪說，是不顧香港已經回歸中國這一根本現實的顛覆性狡辯」。

文章最後稱，中國政府顯然已經有徹底阻斷外部勢力對港干涉，以及堅定重建香港國安價值體系的決心，並且會為推進進程不惜代價，「什麼樣的威脅都不會管用，多瘋狂的對抗北京都準備面對。無論是華盛頓還是香港內部的極端勢力，我們都想奉勸他們不要誤判形勢，以為可以通過各種壓力阻止這一立法和它接下來在香港的貫徹實施」。

（環球時報）